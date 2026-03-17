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歐聯│拜仁慕尼黑一隊門將全受傷 或要用16歲小將把關 踢夜場需要申請

足球世界
更新時間：13:27 2026-03-17 HKT
發佈時間：13:27 2026-03-17 HKT

拜仁慕尼黑一隊3位門將同告受傷，明晚(18日)歐聯16強次回合主場對阿特蘭大，或要起用青年軍小將把關，最大機會是16歲的比史葛特(Leonard Prescott)。由於比賽於晚上9點開始，有機會到11點後才完成，根據德國《青少年勞動保護法》針對青年運動員的特殊規定，拜仁要為他申請特別許可，方可上陣為球隊把關。

拜仁慕尼黑明晚歐聯主場對阿特蘭大或要起用青年軍比史葛特把關。法新社
拜仁慕尼黑明晚歐聯主場對阿特蘭大或要起用青年軍比史葛特把關。法新社

三位一隊門將同告受傷

目前拜仁正面對空前的門將危機，首席門將紐亞左腳小腿肌肉撕裂要到4月初才復出；2號門將烏碧治因腦震盪剛剛康復，周一雖已復操，但要經過檢查方可確認能否出場，機會並不樂觀；3號門將靴列治則在剛輪對利華古遜的比賽中拉傷右腳大腿肌肉，需要缺陣6周，球隊今仗無一隊門將下，需要調動青年軍門將。

16歲比史葛特或臨危授命

今仗最有機會為拜仁把關，是在美國紐約出生、於柏林長大的16歲小將比史葛特。身高1米96的他已為拜仁U19上陣16次，獲多位青訓教練給予好評，身體條件有力為一隊出戰。然而拜仁首先要為他申請特別許可，根據德國《青少年勞動保護法》第7條針對打年運動員的特殊規定，18歲以下運動員在體育賽事可工作至晚上11點，若比賽超過11點需額外申請許可，今場比賽於晚上9點開賽，有機會到11點仍未完賽，需要事先額外申請。

 

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