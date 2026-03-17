英超│朗尼指曼聯搵迪沙比做新帥太冒險 堅持應該俾卡域克坐正

曼聯在剛輪英超擊敗阿士東維拉，英超第3位更加穩固，但圍繞看守主教練卡域克應否坐正的話題仍不絕於耳，有兩面

截然不同的聲音。紅魔名將朗尼再次重申，卡域克應該獲得一紙長約，最近的佳績就證明他有能力應付頂級賽事，他同時指聘請迪沙比等潛在人選太冒險，可能像之前般又從頭開始，不建議再換帥。

朗尼撐卡域克坐正。路透社

朗尼堅定支持卡域克坐正

卡域克接手曼聯後，9輪英超收錄7勝1和1負的佳績，領軍由第7名升至目前的第3位，剛輪擊敗維拉後令位置更穩固，比第4位的後者多3分。作為曼聯入球王，朗尼認為應該讓卡域克坐正：「他已經向所有人證明，自己完全有能力勝任這個級別的工作。」他續指球員們對卡域克反應積極，球迷們亦支持他，而且他在曼聯多年知道成功之說需要甚麼，「為何要做出改變呢？我認為他一定要成為正印教頭，長時間執教球隊。」

朗尼堅定支持卡域克坐正。路透社

認為聘請迪沙比太冒險

而外界指曼聯有意聘請前白禮頓教頭迪沙比接手，朗尼指這樣太冒險：「曼聯為甚麼要去冒險找迪沙比這樣的教練呢？這又是一次賭博，如果效果不佳，球隊可能會再一次由頭開始。」