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英超│杜陀拎救命一分獲熱刺高層信任 至少教多2場比賽

足球世界
更新時間：12:31 2026-03-17 HKT
發佈時間：12:31 2026-03-17 HKT

熱刺剛輪英超逼和利物浦，主教練杜陀(Igor Tudor)取得入主以來首個積分，總算舒一口氣。英國《泰晤士報》報導，熱刺高層見到球隊終止連敗走勢後，認為杜陀已經穩定了球隊局面，決定讓他在明晚歐聯16強次回合主場對馬德里體育會，以受周末英超地頭對諾定咸森林時繼續執教，之後在國際賽期再作詳細評估。

熱刺完場前士哥逼和利物浦1:1。美聯社
熱刺完場前士哥逼和利物浦1:1。美聯社

杜陀取首分 熱刺高層感安心

杜陀接手熱刺後在頭4場各賽事全敗，將球隊連敗走勢增至6場，剛周末英超作客利物浦前已傳出，如果再敗就會再易帥。幸好球隊在傷兵滿營，合共有12位球員缺陣的情況下，完場前士哥逼和1:1，取得杜陀入主後首個積分。 英國《泰晤士報》透露，熱刺高層賽前知悉部份球員對杜陀的用人方式不滿，特別是門將位置，加上成績不似預期，所以有再換帥的打算，但見到球隊對紅軍時的演出，立即感到安心。

杜陀至少教多2場比賽。法新社
杜陀至少教多2場比賽。法新社

至少教多兩場比賽

知情人士指，高層們見到熱刺球員在比賽中由頭搏到尾，即使陣容不整仍奮鬥到最後一刻逼和，展現了頑強的鬥志和嚴明的紀律，將帥之間沒有芥蒂，並認為杜陀已成功穩住了球隊的局面，值得給予他更多時間去領軍走出困難。消息來源指這名一代克羅地亞中堅至少會教多兩場，包括明晚歐聯對馬體會，以及周日英超主場對森林的護級大戰。球隊現時比森林多1分排積分榜16位，如果順利贏波就會拉開至4分差距，對護級非常有利。

之後有三周休息再評估情況

據報熱刺高層對杜陀有信心，認為他可以完成任務教到季尾，帶領球隊遠離降班區域。由於下周是國際賽期，4月第一個周末則上演足總盃8強，熱刺完成這兩場比賽後，有三周的休息時間才再上征途，球會領導層會趁空檔檢討球隊的情況，到時再作決定。

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