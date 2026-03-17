英超｜畢特籲曼聯不惜代價留般奴 「讓他走球迷會瘋掉」

曼聯名宿畢特（Nicky Butt）近日公開呼籲，促請曼聯必須不惜任何代價，留住球隊核心兼隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），強調若讓他離隊，球迷將會「徹底瘋掉」。

般奴費南迪斯在上周末英超主場3:1擊敗阿士東維拉之戰交出兩次助攻，再次展示其關鍵作用，領球隊全取三分，鞏固了爭奪下屆歐聯資格的優勢。儘管這位葡萄牙國腳被公認為曼聯陣中最好的球員，但關於他可能轉會沙特阿拉伯的傳聞一直未有間斷。他更在去年十二月的一次專訪中驚爆，球會曾想在夏天將他出售。

曼聯去夏曾考慮出售般奴

當時，般奴費南迪斯透露：「曼聯想讓我離開，我腦子裏有這個想法。我認為他們沒有勇氣，因為魯賓艾摩廉（Ruben Amorim）想要我在這裏，但從球會方面，我覺得如果我離開，也不會那麼糟糕。」他承認曾就轉會沙特一事諮詢過C朗拿度（Cristiano Ronaldo），但最終決定留隊，全因「真心愛著這家球會。」

畢特：曼聯不可以放走般奴

隨著賽季接近尾聲，夏季轉會窗即將開啟，畢特對曼聯能否留住這位星級中場表示擔憂，他說：「曼聯不能讓般奴走，無論要付出什麼代價。他們必須給他任何他想要的東西來留住他，因為如果讓他走了，球迷們會徹底瘋掉。」畢特對般奴費南迪斯的表現讚不絕口，認為他在過去兩年幾乎是憑一己之力扛著球隊前進：「般奴現在正踢著他過去兩年就應該踢的位置，表現得令人難以置信，並創造出機會。他對陣維拉時傳出的第二個助攻，是一記不可思議的傳球。」

般奴未致於打入曼聯史上最佳11人

不過，當被問及是否會將般奴費南迪斯選入其心目中的曼聯歷史最佳十一人時，畢特則有所保留。他解釋：「我明白為什麼人們會這樣說，但在我看來，你要讓他取代誰？簡東拿（Eric Cantona）、史高斯（Paul Scholes）、笠臣（Brian Robson）、堅尼（Roy Keane）？在我眼中，答案是不。但這無損他的才華，他是一位令人難以置信的足球員。」