英超｜車路士涉違規交易 罰款1000萬鎊創英超紀錄

車路士因在「油王」艾巴莫域治（Roman Abramovich）時代，多宗交易違規支付秘密佣金，總額高接近5000萬英鎊(約5億2000萬港元)，遭到英超賽會處以罰款1000萬英鎊(約1億400萬港元)的重罰，創下了英超歷史上最高的罰款金額。除了巨額罰款，球會亦被判處一年的轉會禁令（緩刑兩年），以及即時禁止從英格蘭球會簽入青訓球員九個月，並額外罰款75萬英鎊。

車路士現任班主告密

今次事件源於車路士現任班主在2022年5月收購球會後，主動向歐洲足協（UEFA）及英超賽會報告前朝賬目中的不當行為，並在調查期間提供了多達20萬份文件，其「卓越的合作態度」獲得了賽會的讚揚。

秘密支付金涉及夏薩特等交易

調查結果揭露，在2011至2018年間，球會透過艾巴莫域治控制的資金，在球會高層知情下，向12個個人或公司作出了36筆總額高達47,524,925.74英鎊的未申報款項。這些款項主要用於在轉會交易中，向未獲授權的經理人支付佣金。

和解文件透露，當中23,069,624.26英鎊，被用於支付簽入夏薩特（Eden Hazard）、拉美利斯（Ramires）、大衛雷斯（David Luiz）、舒賀爾尼（Andre Schurrle）、馬迪（Nemanja Matic）及另外兩名身份被保密的球員的相關費用。另外19,282,200英鎊，則與2013年從俄羅斯球隊安治簽入韋利安（Willian）和伊度奧（Samuel Eto'o）有關。另一名身份被保密的球員的轉會，亦涉及3,801,482英鎊的秘密佣金。

此外，車路士亦未有申報向前體育總監艾尼遜（Frank Arnesen）、艾巴莫域治的長期顧問、荷蘭球探迪維沙（Piet de Visser）及另一名身份不明人士支付的1,371,619.48英鎊。

罰款金額創英超紀錄

英超賽會的調查確定，即使車路士當時申報了這些款項，亦不會違反盈利及可持續發展規則（PSR）。然而，這次違規行為的規模之大，令球會蒙受了巨大的尷尬。這筆1000萬英鎊的罰款，幾乎是2007年韋斯咸因泰維斯（Carlos Tevez）和馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）的第三方所有權醜聞而被罰的550萬英鎊的兩倍。

至於針對一線隊的轉會禁令，只要車路士在未來兩年內保持「行為良好」，便可避免執行。