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F1｜韋斯塔潘炮轟F1新例 直指似玩Mario Kart非賽車比賽

足球世界
更新時間：18:25 2026-03-16 HKT
發佈時間：18:25 2026-03-16 HKT

上周日F1中國站結束，效力紅牛車隊(Redbull Racing)的4屆世界冠軍車韋斯塔潘(Max Verstappen)因冷卻系統故障退賽，韋少賽後直接怒轟新規似玩「瑪利歐賽車（Mario Kart）」，也並不認同新規令競爭更激烈的說法。

韋斯塔潘炮轟F1新例直指似玩Mario Kart非賽車比賽。AFP
韋斯塔潘炮轟F1新例直指似玩Mario Kart非賽車比賽。AFP
平治車隊一如季前坊間所料，戰車性能遠超一眾對手，似乎已打造出新一代「火星車」。AFP
平治車隊一如季前坊間所料，戰車性能遠超一眾對手，似乎已打造出新一代「火星車」。AFP

韋少不滿新規大爆發 怒轟似「瑪利歐賽車」

今年F1大改例，各車隊實力大洗牌，就目前的2站來看，連續包辦冠、亞的平治車隊(Mercedes)一如季前坊間所料，戰車性能遠超一眾對手，似乎已打造出新一代「火星車」。

而韋少今年在中國的周末過得並不順利，亦已指戰車RB22今站缺乏競爭力，在正賽起步更出現動力中斷問題，本身第8起步的他直接跌落末段，在第46圈因冷卻系統故障而被迫退賽1分不得，賽後他亦毫不留情怒轟新規：「新規很糟糕，如果有人喜歡的話，那表示你根本不懂賽車。」韋少更毫不避諱直轟新規似玩「瑪利歐賽車」，他說：「這並不有趣，就像玩「瑪利歐賽車」一樣，你加速過掉某人，然後在下個直路又沒電了，然後他又可以超越你，我覺得這是一個笑話。」

韋少直指不認同新規令競爭更激烈的說法。AFP
韋少直指不認同新規令競爭更激烈的說法。AFP
韋少戰車因冷卻系統故障而被迫退賽中國站。AFP
韋少戰車因冷卻系統故障而被迫退賽中國站。AFP
韋少今年在中國的周末過得並不順利。AFP
韋少今年在中國的周末過得並不順利。AFP

新規存在缺陷 韋少指恐毀賽車運動

實際上韋少在2023年新規初出爐時已對新規持負面意見，他也指有不少車手也不喜歡新規的改動，而從成績上也明顯看出平治優勢十分巨大，除了法拉利車隊有一戰之力外，其他車隊包括紅牛和去屆包攬車隊和車手冠軍的麥拿倫車隊表現也相當掙扎，今年中國站更出現麥拿倫雙雄雙雙因無法起步退賽，合計7名車手退賽。

韋少直指不認同新規令競爭更激烈的說法：「現在只有羅素(George Russel)和安東尼利(Kimi Antonelli)可以獲勝，不是嗎？那根本上就不能競爭，他們遠超賽場上的所有人。」他也補充指法拉利只是依靠起步較好而可以更靠前，但之後就會被平治追回，因此不認同新規有助提高競爭力。

韋少也強調自己不是因個人成績不佳才說的晦氣說話，而是關心賽車運動而作出批評，並直指新規存在缺陷，他也指不希望F1利用增加超車次數增加潛在觀眾會是改例主因：「我不希望他們真的這樣想，因為這最終會毀了這項運動，也會因此受到反噬。」

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