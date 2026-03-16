皇家馬德里｜「靚到令人反感」 普斯卡斯曾孫女憑美貌成網紅

匈牙利足球傳奇普斯卡斯（Ferenc Puskas）的曾孫女安妮普斯卡斯（Ane Puskas），近年憑藉其驚人美貌，在社交媒體上迅速走紅，成為一位備受矚目的模特兒及網紅。然而，人紅是非多，這位名宿後人竟因「太過美麗」，而遭到部分網民的「攻擊」，認為她的成功全憑其吸引人的外貌。

匈牙利足球傳奇普斯卡斯。皇家馬德里官方網站圖片

名宿後人光環 惹網民妒忌

安妮普斯卡斯是皇家馬德里及匈牙利傳奇球星普斯卡斯的曾孫女。根據其Instagram簡介，她現時在西班牙的華倫西亞及聖塞巴斯提安兩地生活。她的曾祖父雖然是匈牙利史上最偉大的球員，但其大部分職業生涯都在西班牙度過，為皇家馬德里在262場比賽中攻入242球，至今仍是皇馬隊史射手榜第六位，入球率僅次於C朗拿度。

美貌成「原罪」？ 網民：靚到令人反感

普斯卡斯當年憑藉精湛球技在球場上發光發亮，如今他的曾孫女則憑藉出眾外貌，在網絡世界吸引了無數目光。安妮在社交媒體上，經常分享其時尚、生活及旅遊的點滴，並與多個品牌合作，但這卻引來部分網民的非議。網民批評安妮之所以能獲得這些合作機會，全因其「吸引人的體格」及「太過美麗」，甚至有網民留言表示，對她的美貌感到「被冒犯」。

粉絲力撐：優雅的公主

儘管面對負面評論，但支持安妮的聲音顯然更為強大。在她的Instagram帖文下，總能看到大量讚美的留言。在其中一則為水療中心宣傳的帖文中，一位粉絲寫道：「多麼優雅的女士，純粹的魅力。」另一位則表示：「不可能更美麗了。」亦有粉絲稱讚她是「優雅的公主」，甚至有人誇張地說：「你美得不真實，這不可能。」

安妮的社交媒體粉絲數量持續增長，除了分享自己的生活，她亦不時會分享關於其曾祖父在球場內外的故事，讓新一代的球迷，能以另一種方式，認識這位一代球王的傳奇。

