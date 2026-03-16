英超│堅尼狠批卡域克未夠班 點名推薦施蒙尼安歷基掌曼聯

曼聯名宿堅尼（Roy Keane）再次發表其標誌性的辛辣評論，直言他絕不會讓卡域克（Michael Carrick）成為曼聯的正式領隊，並點名推薦了馬德里體育會的施蒙尼（Diego Simeone）和巴黎聖日耳門的安歷基（Luis Enrique），作為紅魔新帥的理想人選。

自一月份接替被辭退的艾摩廉（Ruben Amorim）以來，卡域克帶領曼聯在九場比賽中取得了七勝一和一負的佳績，包括在周日以3:1擊敗阿士東維拉，繼續保持其主場全勝紀錄，並向歐聯資格邁進一步。

馬德里體育會的領隊施蒙尼。法新社

巴黎聖日耳門的領隊安歷基。法新社

堅尼反對卡域克坐正

然而，堅尼並不支持卡域克「坐正」時，他解釋道：「我認為有更好的選擇。在他上任後贏得比賽方面，他做得非常好。但在那些比賽中沒有任何危險，他有充足的時間去準備，對他來說，這是一個很好的時機，他也做得很好。我向他脫帽致敬。但如果曼聯三個月前提及卡域克是下一任領隊，你肯定會被關起來。他做得很好，但我認為有更好的選擇，就這麼簡單。曼聯需要去面試其他人，看看有什麼選擇。」

被堅尼反對坐正的卡域克。美聯社

曼聯應該找有奪冠經驗的領隊

堅尼認為，臨時領隊和正式領隊有著天壤之別，後者需要參與球員合約、醫療部門及轉會等重大決策。堅尼續說：「要管理曼聯，你需要一個在贏得獎盃、在歐洲賽場競爭方面有更多經驗的人，而他沒有。同樣是這批球員，上季只排第15名。所以其他人可以為曼聯排第三而沾沾自喜，但我不會。我不是其中之一。」

堅尼還談及自己心目中下任曼聯主帥的理想人選，他指杜曹（Thomas Tuchel）會是考慮之列，但他與英格蘭國家隊續約至2028年，已不可能。因此，他點名了施蒙尼和安歷基：「就像球會尋找中場一樣，你會去嘗試得到最好的中場，而不是一個可能只外借了五、六場的人。董事會的責任，就是去為曼聯找到最好的選擇。」

堅尼點名施蒙尼安歷基接掌曼聯

堅尼質疑，若卡域克在夏天成為正式領隊，他是否有能力在未來一兩年內帶領球隊贏得聯賽冠軍。他說：「我認為他沒有。經驗必須考慮在內。」他補充說，像安察洛堤（Carlo Ancelotti）這樣的名帥，單憑其輝煌的履歷，便足以贏得球員的尊重：「我曾在白賴仁哥洛夫（Brian Clough）和費格遜爵士（Alex Ferguson）手下踢球。當他們走進你的更衣室時，你會想『是的，我喜歡這個，現在你說對了，我們會跟著這個人走向成功。』卡域克在球員中有那種巨大的尊重嗎？也許有，因為他是個好人，但我說的是帶著一份履歷來。」