英超｜利物浦又遭絕平 蘇保斯拉爾怒斥：再不醒來只能去踢歐協聯

利物浦今季在比賽末段屢屢失分的「老毛病」再次發作，周日主場對陣熱刺的比賽中，紅軍在領先大部分時間的情況下，於90分鐘被對方前鋒李察利臣（Richarlison）攻入扳平球，最終慘遭逼和1:1痛失寶貴2分。為球隊先開紀錄的蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）賽後怒不可遏，直斥球隊需要「醒來」，否則下季恐怕只能去踢歐協聯。

今季8次末段失球創隊史最差

蘇保斯拉爾在比賽第18分鐘，憑藉一記精彩的罰球為利物浦取得領先。然而，勝利在望之際，球隊再次在最後關頭失守。這已是利物浦今季在英超第8次於90分鐘或以後失球，創下了球會歷史上單季最差的紀錄，比2010-11賽季的7次還要多。

對於再次在最後時刻失分，蘇保斯拉爾賽後毫不掩飾其沮喪之情：「是的，這令人非常失望。說實話，我不知道該說什麼。又是在最後一分鐘，我不知道這賽季已經發生了多少次。我們必須醒來。」

再不改善有歐協聯打都好彩

他更嚴厲地警告，若球隊繼續如此，爭奪下屆歐聯資格的希望將會破滅：「最後，我們必須醒來，因為還剩下八、九場比賽。如果繼續這樣下去，下賽季我們能踢歐協聯就該高興了。」

這場和局後利物浦累積49分，以1分超越車路士升上英超第5位，落後第4位的阿士東維拉2分，與第3位的曼聯5分。同時，利物浦亦需提防身後排第七、少賽一場的賓福特。