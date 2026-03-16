英超｜般奴費南迪斯破碧咸紀錄 成曼聯單季英超助攻王
更新時間：11:27 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:27 2026-03-16 HKT
發佈時間：11:27 2026-03-16 HKT
曼聯中場核心般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）再次證明其不可或缺的價值。在周三英超主場以3:1擊敗阿士東維拉的關鍵戰役中，這位葡萄牙國腳交出兩次助攻，不僅帶領球隊全取三分，鞏固了聯賽第三的位置，更一舉打破了由球會傳奇「萬人迷」碧咸（David Beckham）保持了長達26年的單季英超助攻紀錄。
般奴2次助攻助曼聯取勝
現年31歲的般奴費南迪斯，今仗先是助攻卡斯米路（Casemiro）為球隊先開紀錄，在被對方追平後，又為馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）送上助攻，再次超出比分，最終由施斯高（Benjamin Sesko）錦上添花，鎖定勝局。
英超單季16次助攻創紅魔隊史
憑藉這兩次助攻，般奴費南迪斯本賽季在英超的助攻總數已累積至16次，超越了碧咸在1999-2000賽季為曼聯創下的15次單季英超助攻紀錄，正式成為紅魔隊史上的「單季英超助攻王」。除了驚人的助攻數，他今季在27場聯賽中亦攻入了7球，其重要性不言而喻。
下一步破曼聯史上助攻王紀錄
自2020年從士砵亭加盟曼聯以來，般奴費南迪斯已在319場比賽中，為球隊貢獻了105個入球和103次助攻。以他目前的状态，外界普遍認為他將有望超越碧咸為曼聯留下的122次總助攻紀錄。
今場勝仗，令由看守領隊卡域克（Michael Carrick）帶領的曼聯，將與第四位的維拉的積分差距拉開至三分，在爭奪下屆歐聯資格的路上，佔據了更有利的位置。
曼聯球員英超單季助攻紀錄
排名 球員 球季 助攻 上陣
1 般奴費南迪斯 2025-26 16次 27次
2 碧咸 1999-00 15次 31次
3 拿尼 2010-11 14次 33次
4 華倫西亞 2011-12 13次 27次
4 碧咸 1997-98 13次37次
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