西甲｜拉芬拿連中三元 巴塞隆拿5：2西維爾

巴塞隆拿昨晚於西甲主場面對西維爾，憑拉芬拿大演「帽子戲法」，以5：2輕取對手。巴塞賽後在聯賽尚餘10輪下，續以4分優勢領先次席的皇家馬德里。

拉芬拿入兩球12碼

開賽僅9分鐘，簡斯路於禁區內被迪積比爾蘇維侵犯，巴塞獲得12碼，由拉芬拿冷靜射入先開紀錄。21分鐘，西維爾後衛卡蒙拿因以手阻擋簡斯路推進，經VAR翻看後巴塞再獲極刑，拉芬拿今次射地波，西維爾門將華卓迪莫斯捉到路照入，巴塞領先2：0。38分鐘，丹尼爾奧莫接應左路地波傳送，衝入禁區並第一時間起腳，助巴塞領先至3：0。西維爾則憑小將奧素射入個人首個職業賽入球，追至落後1：3完半場。

拉芬拿連中三元。美聯社

巴塞隆拿5：2擊敗西維爾。美聯社

加維養傷半年後復出。法新社

換邊後，拉芬拿僅花6分鐘便再次找到入球機會，他於12碼點對出起腳，省中敵軍守將改變方向入網，完成「帽子戲法」。60分鐘，今場表現活躍的簡斯路從中場長驅直入，精彩扣過一名守將後起腳射成5：1。儘管西維爾末段有蘇維入波，仍難以避過以2：5大敗一場。

加維養傷半年後感人復出

今仗另一焦點在82分鐘，拉芬拿在全場掌聲中被換下，入替他的是自去年8月因膝蓋重傷一直缺陣的加維，這是這名西班牙國腳傷癒後首度披甲。大勝一場的巴塞賽後以23勝1和4負得70分續排榜首，領先皇家馬德里4分。西維爾則以8勝7和13負得31分，暫列第14位。