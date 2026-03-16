Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜卡斯米路連續兩場入波 加利仔籲曼聯維持原判：這筆投資並不划算

足球世界
更新時間：07:18 2026-03-16 HKT
發佈時間：07:18 2026-03-16 HKT

曼聯昨晚於英超以3：1擊敗阿士東維拉，卡斯米路再次取得入球，連續兩場建功，成為領隊卡域克衝擊來季歐聯資格的關鍵。雖然球迷呼籲留人，但加利尼維利認為曼聯應維持原判，讓這名34歲中場在合約屆滿後離隊。

卡斯米路今季表現大幅反彈，已連續13場聯賽正選上陣，目前累計射入7球，創下加盟後的單季新高。儘管球隊已於1月宣布他將在季後自由身離隊，但其近期展現的職業態度與體態，令外界出現留住卡斯米路的討論。

卡斯米路早前宣布球季完結後離隊。美聯社
卡斯米路早前宣布球季完結後離隊。美聯社
卡斯米路今季表現回勇。美聯社
卡斯米路今季表現回勇。美聯社
卡斯米路獲得球迷愛戴。美聯社
卡斯米路獲得球迷愛戴。美聯社

「招攬時機已晚 體力仍是致命傷」

但加利尼維利在個人Podcast中直言，現在的表現只是卡斯米路職業生涯的「天鵝之歌（Swansong）」：「曼聯是在他職業生涯末段才簽下他。雖然他現在看起來更強健、更輕盈，但不可否認，他的體能有時仍會讓他力不從心。他現在享受足球、親吻隊徽，這很好，但季後離開對雙方都是正確決定。」

轉會費及4年工資共花1.4億鎊

加利仔進一步將矛頭指向曼聯過去數年的轉會政策。他指曼聯為卡斯米路支付了6000萬鎊轉會費，加上4年約8000萬鎊的工資，總投資高達1.4億鎊。「這不是卡斯米路的錯，而是曼聯多年來拙劣的招攬與超支問題」，他分析指：「當你花1.4億鎊在一名中場身上，你會預期在合約結束時仍有剩餘價值，而非讓他踢到合約結束後免費離隊。這絕對稱不上是成功的投資，現任管理層絕不會再做這種交易。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
小學作文唔畀寫「雪糕」？老師圈錯改「冰淇淋」港媽大控訴：香港只有雪糕車 掀網民總動員考證｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
韓國旅客食茶記睇中奶茶杯？老闆堅稱不賣後1招霸氣回應 數萬網民激讚：輸出香港文化
飲食
16小時前
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
中菜館點心半價搶客！堅持新鮮現做「非預製」網民熱議：要多啲支持幫襯
飲食
14小時前
在霍爾木茲海峽附近波斯灣航行的油輪。 路透社
伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎
即時國際
14小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
2026-03-14 11:15 HKT
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
紙巾抹眼鏡不會刮花？洗潔精恐損鏡片變矇 專家拆解洗眼鏡謬誤+1分鐘正確清洗技巧
食用安全
22小時前
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
保時捷︱山東家屬爆窗攞AED救人 車主霸氣一句網民讚器量大
即時中國
14小時前
氫能週五月登場 署長：香港要做「示範基地」連通內地與國際 推安全監管、綠氫認證與產業落地
社會資訊
27分鐘前
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
「御用菲傭」屢演TVB劇身世可憐 患癌切除乳房化療後為養孫女即開工 曾遭生母罐頭刀插腳
影視圈
11小時前
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-14 15:43 HKT