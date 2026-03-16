英超｜卡斯米路連續兩場入波 加利仔籲曼聯維持原判：這筆投資並不划算

曼聯昨晚於英超以3：1擊敗阿士東維拉，卡斯米路再次取得入球，連續兩場建功，成為領隊卡域克衝擊來季歐聯資格的關鍵。雖然球迷呼籲留人，但加利尼維利認為曼聯應維持原判，讓這名34歲中場在合約屆滿後離隊。

卡斯米路今季表現大幅反彈，已連續13場聯賽正選上陣，目前累計射入7球，創下加盟後的單季新高。儘管球隊已於1月宣布他將在季後自由身離隊，但其近期展現的職業態度與體態，令外界出現留住卡斯米路的討論。

卡斯米路早前宣布球季完結後離隊。美聯社

卡斯米路今季表現回勇。美聯社

卡斯米路獲得球迷愛戴。美聯社

「招攬時機已晚 體力仍是致命傷」

但加利尼維利在個人Podcast中直言，現在的表現只是卡斯米路職業生涯的「天鵝之歌（Swansong）」：「曼聯是在他職業生涯末段才簽下他。雖然他現在看起來更強健、更輕盈，但不可否認，他的體能有時仍會讓他力不從心。他現在享受足球、親吻隊徽，這很好，但季後離開對雙方都是正確決定。」

轉會費及4年工資共花1.4億鎊

加利仔進一步將矛頭指向曼聯過去數年的轉會政策。他指曼聯為卡斯米路支付了6000萬鎊轉會費，加上4年約8000萬鎊的工資，總投資高達1.4億鎊。「這不是卡斯米路的錯，而是曼聯多年來拙劣的招攬與超支問題」，他分析指：「當你花1.4億鎊在一名中場身上，你會預期在合約結束時仍有剩餘價值，而非讓他踢到合約結束後免費離隊。這絕對稱不上是成功的投資，現任管理層絕不會再做這種交易。」