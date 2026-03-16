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英超｜熱刺絕平利物浦止聯賽5連敗 杜陀駁斥被炒傳聞：從不考慮未來

足球世界
更新時間：06:54 2026-03-16 HKT
發佈時間：06:54 2026-03-16 HKT

熱刺看守領隊杜陀終於迎來上任後的第1分。熱刺憑李察利臣在90分鐘的入球，作客以1：1逼和利物浦，終止了球隊聯賽5連敗的頹勢。儘管暫時止血，但熱刺目前僅領先降班區1分，護級形勢依然極度嚴峻。

杜陀駁斥被炒傳聞。法新社
杜陀駁斥被炒傳聞。法新社
李察利臣為熱刺搶得寶貴1分。法新社
李察利臣為熱刺搶得寶貴1分。法新社
李察利臣為熱刺追平1：1。美聯社
李察利臣為熱刺追平1：1。美聯社

強調專注當下訓練

賽後杜陀在記者會上與媒體發生短暫爭論，針對帥位不穩的傳聞，他強硬回應：「我執教15年來，從未花一秒鐘思考過自己的未來。我從不考慮過去或未來，我只思考明天的訓練，以及如何幫助球員。」他續指，自己會屏蔽外界所有負面消息：「我不讀、不看任何報章和訊息。未來只是想像，未來根本不存在。唯一真實的是今天的訓練與明天的準備。」

殘陣出擊展現鬥志

說回今仗，杜陀認為這1分猶如「新鮮空氣」：「考慮到球隊目前的處境，以及有12名球員缺陣下作客晏菲路，絕平是一件大事。我們一直保持在比賽之中，並堅信能夠取得入球，這種精神非常重要。」雖然周中熱刺將在歐聯生死戰面對馬德里體育會，但杜陀明確表示目前的終極目標是留在英超；他們下周末將於聯賽主場鬥護級對手諾定咸森林。

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