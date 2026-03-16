英超｜杜陀掌熱刺後第1分 完場前驚險追和利物浦

杜陀取得帶領熱刺以來的第1分。今晨熱刺作客大戰利物浦，憑李察利臣於90分鐘建功，以1：1逼和利物浦。

賽前熱刺在杜陀執掌以來4戰皆北，周中歐聯大敗予馬德里體育會，更鬧出二號門將堅士基因失誤17分鐘即被換走的事件。熱刺今晨回到英超作客利物浦，堅士基列為後備，正選門將則重新起用維卡里奧。

李察利臣為熱刺追平1：1。美聯社

杜陀取得接掌熱刺以來的第1分。美聯社

蘇保斯拉爾為利物浦打開紀錄。美聯社

蘇保斯拉爾開紀錄

熱刺護級，每分必爭，今晨大戰利物浦於12分鐘先有一次機會，祖奧域陀蘇沙一記遠射，被利物浦門將艾利臣比加托出底線。熱刺破門不成之餘，6分鐘後更被利物浦的蘇保斯拉爾一記罰球打沉士氣；蘇保斯拉爾的射門角度並不算刁鑽，但維卡里奧反應來一遲步，熱刺落後0：1。之後兩軍均有近磅埋門，利物浦有加普於36分鐘射門中柱；熱刺則有李察利臣兩次頭槌攻門，一次柱邊出界，另一次被艾利臣撲出。

李察利臣90分鐘扳平

半場落後1球的熱刺，有李察利臣於55分鐘力抗雲迪積克後起腳，但射門再次被艾利臣化解。熱刺於72分鐘更有一次後防誤會，險些導致失球；沙拿從後搶得皮球，但起腳斜出。今場多次攻門的李察利臣，於90分鐘終於有收穫，無人看管的他近門射近柱入網，助熱刺扳平1：1完場。

熱刺取得寶貴的1分，亦是杜陀接掌帥印後的第1分；他們護級對手諾定咸森林同日與富咸踢成0：0。熱刺賽後以7勝9和14負得30分續排第16位，領先第17位的森林和第18位的韋斯咸1分。利物浦則以14勝7和9負得49分，排在第5位。