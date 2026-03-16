英超｜曼聯3：1阿士東維拉 B費各項賽事100次助攻

英超昨晚上演前列大戰，第3位的曼聯主場迎戰第4位的阿士東維拉，最終「紅魔」以3：1擊敗對手，力爭來年歐聯資格佔主動。般奴費南迪斯又達成另一里程碑，貢獻他在曼聯於各項賽事的第100次助攻。

施斯高再次後備上陣建功

上半場戰情膠著，互無紀錄返回更衣室。換邊後戰況精彩得多，曼聯於53分鐘憑一次右路角球打開紀錄，B費開出角球，由卡斯米路衝前迎頂破網。但維拉於64分鐘扳平，巴克利於禁區內接應傳送，起左腳燙射入網，追平1：1。71分鐘再到曼聯找到入球，今次同樣來自B費的助攻，他的通透直線找到馬菲斯根夏，後者燙射遠柱射破達米安馬天尼斯的十指關。為曼聯奠定3：1勝局的，是後備奇兵施斯高，這名於75分鐘入替麥比奧莫的斯洛文尼亞尖刀，落場僅6分鐘便在禁區內找到機會，轉身起腳破網。全取3分的曼聯賽後以15勝9和6負得54分排第3位，維拉則以15勝6和9負得51分排第4。

B費曼聯第4人獻百次助攻

今場貢獻兩次助攻的般奴費南迪斯，在曼聯於各項賽事累計達成100次助攻，是隊史第4人完成這個里程碑；其餘3人為碧咸（115次）、朗尼（127次）和傑斯（249次）。B費賽後表示：「為他人帶來喜悅感覺真好，我很欣慰並感到驕傲，因為我正為隊友們服務。」卡域克賽後亦盛讚愛將，「他有很多重要時刻，無論是傳球或射門，他一直都在；不論是訓練或比賽，他都挺身而出。助攻根夏的那記傳送，實在是精彩絕倫」。