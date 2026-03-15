英超│曼聯設定目標28年重奪冠軍？ 卡域克：我們正向此方向邁進﹗
更新時間：18:33 2026-03-15 HKT
發佈時間：18:33 2026-03-15 HKT
發佈時間：18:33 2026-03-15 HKT
曼聯今晚英超主場對同得51分的阿士東維拉，如果贏波就可以進一步鎖定第3位。然而球會的目標放得更遠，球會高層設立2028年重奪英超冠軍，卡域克指球隊目前於英超排第3，證明正向這方面邁進。(Now621、611台今晚10:00直播)
曼聯設定2028奪冠
去年有報導指曼聯管理層的目標是在2028年重奪英超錦標，如今還有2年半就到期，卡域克指以球隊現時升到第3位，證明正向這目標進發：「我們要踏實地往前走。我一直強調，我們要持續成長，在積分榜逐步上升。現在的排名其實給了我們動力，因為前方有明確的目標等着我們去追趕。我們也渴望殺入更高的名次，真正具備衝擊聯賽冠軍的實力。」卡域克續指無法肯定一定可以實現，球隊現時心知肚明，但會向這方向邁進。
贏維拉可以鞏固第3位
曼聯今場鬥維拉，兩隊目前同得51分，如果前者取勝，可以進一步鞏固第3位。
最Hit
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
2026-03-14 11:15 HKT
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
2026-03-14 15:43 HKT