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英超│曼聯設定目標28年重奪冠軍？ 卡域克：我們正向此方向邁進﹗

足球世界
更新時間：18:33 2026-03-15 HKT
發佈時間：18:33 2026-03-15 HKT

曼聯今晚英超主場對同得51分的阿士東維拉，如果贏波就可以進一步鎖定第3位。然而球會的目標放得更遠，球會高層設立2028年重奪英超冠軍，卡域克指球隊目前於英超排第3，證明正向這方面邁進。(Now621、611台今晚10:00直播)

現階段只有51分的阿士東維拉。美聯社
現階段只有51分的阿士東維拉。美聯社

曼聯設定2028奪冠

去年有報導指曼聯管理層的目標是在2028年重奪英超錦標，如今還有2年半就到期，卡域克指以球隊現時升到第3位，證明正向這目標進發：「我們要踏實地往前走。我一直強調，我們要持續成長，在積分榜逐步上升。現在的排名其實給了我們動力，因為前方有明確的目標等着我們去追趕。我們也渴望殺入更高的名次，真正具備衝擊聯賽冠軍的實力。」卡域克續指無法肯定一定可以實現，球隊現時心知肚明，但會向這方向邁進。

贏維拉可以鞏固第3位

曼聯今場鬥維拉，兩隊目前同得51分，如果前者取勝，可以進一步鞏固第3位。

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