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港超聯｜大埔1:0險勝南區 堅Sir嘆兵源見底 批韋法頓：「佢要檢討」

足球世界
更新時間：19:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-15 HKT

港超聯今日（15日）於大埔運動場上演激戰，「綠戰士」大埔在全場出現9黃2紅的混亂局面下，憑保連奴上半場一箭定江山，主場1:0力克冠忠南區。大埔主帥李志堅（堅Sir）賽後直言球隊兵源已經「見底」，形容球隊目前是用生命去拼搏，對於守將韋法頓領紅感無奈，嘆息在人腳短缺下更是雪上加霜。

這場「犯規大戰」火藥味極濃，大埔雖全取3分，但付出了5張黃牌及韋法頓被逐的代價。賽後堅Sir以「割老命」形容球隊目前的狀態：「你見到，我們一路出來都『割老命』，『割老命』是我們現在的本色。坦白講，我們都見底了，一口氣吐出來，現在連後備都有傷，費蘭度亦有傷亡。」

堅Sir認為韋法頓應該檢討。楊功煜攝
堅Sir認為韋法頓應該檢討。楊功煜攝
今仗一共有9人食到黃牌，更有2人被紅牌罰出場。足總官網截圖
今仗一共有9人食到黃牌，更有2人被紅牌罰出場。足總官網截圖

儘管過程驚險，堅Sir仍大讚球員防守集中，成功守到尾。回顧今季表現，他認為球隊方向正確，成績已超額完成：「老實講，我覺得我們已經盡了全力，去報答球迷。」

韋法頓擲水樽領紅 堅Sir無奈：他要檢討

比賽中段今仗剛剛刑滿復出的韋法頓因擲水樽洩憤領第二面黃牌被逐，令大埔一度陷入苦戰。對於這名守將的魯莽，堅Sir顯得相當無奈，直言球隊兵源已經捉襟見肘：「對於韋法頓，我覺得他應該檢討，不應該犯這些錯。尤其是現在我們的兵源那麼短缺，他又拿紅牌。」下一場大埔將於3月22日作客青衣運動場，挑戰標準流浪。

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