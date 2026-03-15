港超聯｜火藥味濃！9黃2紅大混戰 保連奴一箭定江山 大埔1:0險勝南區

港超聯今日在大埔運動場上演一場充滿火藥味的激戰。大埔憑藉前鋒保連奴在上半場的入球，在全場總共出現9張黃牌及2張紅牌的混亂局面下，主場以1:0艱難戰勝冠忠南區，今季主場以勝利收官。

球賽初段戰況略顯膠著，雙方互有試探但具威脅埋門不多，場面一度平淡。主隊大埔箭頭保連奴表現對辦，頻頻在客軍禁區製造險情，惜未能轉化為入球。僵局直至31分鐘終於打破，李樂謙左路精準傳中，沈承賢在禁區內控定後第一時間抽向小禁區，伏兵門前的保連奴機警臥射得手，助大埔先開紀錄，並帶著1:0優勢進入更衣室。

下半場兩人被逐

換邊後比賽氣氛急轉直下，雙方球員動作幅度顯著加大，攔截更見粗野。戰至68分鐘爆發全場最大爭議，大埔守將韋法頓與南區日援川瀬浩太在一次罰球爭奪中，因爭位互相糾纏倒地。球證經視像助理裁判（VAR）介入後，向兩人「各打五十大板」各出示一面黃牌。惟剛刑滿復出的韋法頓對判決極度不滿，在場邊怒擲水樽洩憤，此舉隨即引發南區球迷鼓譟。球證再度翻查VAR後，向韋法頓出示第二面黃牌，將其驅逐離場。此次衝突令比賽一度中斷近10分鐘，大埔被迫以10人應戰。

隨後比賽火藥味持續升級，戰至88分鐘，身背一黃的川瀬浩太在爭奪球權時侵犯大埔球員，球證果斷出示紅牌，令川瀬浩太同樣「兩黃一紅」被逐，雙方在最後階段回到10打10的局面。

今仗一共有9人食到黃牌，更有2人被紅牌罰出場。足總官網截圖

這場「犯規大戰」最終錄得大埔5黃1紅、南區4黃1紅的驚人紀錄。儘管法定時間結束後補時長達12分鐘，但南區始終未能把握機會扳平比分。雖然今季衛冕無望，但大埔成功捍衛最後一個主場，以守住1:0勝果，贏下這場得來不易的勝仗。