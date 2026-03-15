英超│5人16歲入波 今季、02至03球季同樣有2次 當年2大名將1人仲踢緊

阿仙奴超新星麥斯杜文(Max Dowman)以16歲之齡入波，刷新英超最年輕入球紀錄，但他並非今季首位入波的16歲球員，利物浦的安古莫夏(Rio Ngumoha)去年8月未滿17歲亦曾士哥。事實上英超歷來曾有5位16歲入波的球員，今季和2002至03球季都曾出現2次，當年兩人已成一代名將，分別是朗尼(Wayne Rooney)和占士米拿(James Milner)，當中後者仲未掛靴，周六更在英超出場。

阿仙奴超新星麥斯杜文以16歲之齡入波，刷新英超最年輕入球紀錄。路透社

朗尼是英超史上首位以16歲之齡取得入球的球員。法新社

利物浦的安古莫夏去年8月未滿17歲亦曾士哥。法新社

朗尼係首位在英超士哥的16歲球員

英超史上首位以16歲之齡取得入球的球員，就是朗尼。這位一代曼聯和英格蘭名將，於2002年10月19日主場對阿仙奴時，射入一記世界波率隊主場贏2:1，當時他只有16歲360日。時隔僅2個月，第2位入波的16歲小將誕生，就是占士米拿，他在02年12月26日為列斯聯出場時攻入1球，領軍作客2:1擊敗新特蘭，其年齡只有16歲356日。02至03球季一口氣出現兩位入波的16歲超新星，當中占士米拿直至今日仍在英超馳騁，周六以40歲高齡為白禮頓踢足90分鐘，領軍作客1:0贏新特蘭。

占士米拿16歲時在02年12月26日為列斯聯出場時攻入1球。路透社

占士米拿第2位 周六仍在英超踢足全場

而第3位於英超錄得入球的16歲新星，就是愛華頓的禾根(James Vaughan)。2005年4月10日他首次為愛華頓一隊出場就取得入球，助球隊主場4:0大勝水晶宮，並以16歲270日之齡打破占士的最年輕紀錄。第4位相隔20年才出現，是利物浦的安古莫夏，他在去年8月25日作客3:2擊敗紐卡素一仗中，以16歲361日取得首個英超入球。

愛華頓16歲新星禾根在2005年4月10日首次出場就取得入球。美聯社

今季兩位16歲小將有入波

如今麥斯杜文成為第5位，周六主場2:0贏愛華頓時於補時階段建功，以16歲73日之齡成為英超史上最年輕入球球員。