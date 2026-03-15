英超│車路士又輸近5輪4次失分 高控球率多射門但贏唔到 守將：今季典型藍獅比賽﹗

車路士在周六英超主場0:1不敵紐卡素，近5輪聯賽第4次失分。該隊今仗又再遇上相同問題，控球率高和射門次數大幅領先對手，可是未能把握機會更被敵軍偷襲得手，該隊中堅杜利奧查洛巴(Trevoh Chalobah)坦言這就是本季車路士的典型比賽。

車路士在周六英超主場0:1不敵紐卡素。路透社

近5輪英超4次贏數據失分

今場車路士贏盡點數，控球率高達67%，22次射門大幅領先紐卡素的7次，角球亦取得8:1的壓倒性優勢。然而22次起腳僅得3次命中目標，效率低，反觀紐卡素7次射門5次中目標，並有翼鋒安東尼哥頓一箭定江山。連同今仗，藍獅近5輪英超已4次失分，只得1勝2和2負的劣績，而球隊在這4仗中都是取得六成以上的控球率，以及比對手有更多射門。

車路士中堅杜利奧查洛巴坦言這就是本季車路士的典型比賽。路透社

查洛巴：「典型車路士比賽﹗」

該隊中堅杜利奧查洛巴矢言：「這是一場典型、本季車路士踢出來的比賽。我們創造了很多機會，控球率亦很高。只是最後一步未能把握，這情況在足球比賽中很常見。這有很多因素，包括最後一傳、臨門一腳、對手低位防守等等，把握力不足正是球隊所欠缺的。」