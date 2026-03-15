英超│16歲杜文破紀錄 社媒發文：永記這一夜﹗ 獲敵對名宿大讚似美斯

周六英超的所有焦點，被阿仙奴鋒線超新星麥斯杜文佔據，他為球隊攻入奠勝入球領軍主場2:0贏愛華頓，亦以16歲73日之齡打破英超最年輕入球紀錄。槍手主教練阿迪達、隊友賽後紛紛稱讚他，就連敵對球會車路士一代隊長泰利都讚不絕口，直言他似美斯能輕盈扭過對手，而杜文亦在社交媒體發文指會銘記這歷史一夜。

阿仙奴鋒線超新星麥斯杜文領軍主場2:0贏愛華頓。路透社

杜文後備上陣改變戰局

阿仙奴今場遲遲未能打破僵局，主帥阿迪達於74分鐘用最後的換人名額，一口氣派麥斯杜文和軒卡派爾上陣。杜文就成為改變戰局的人，他先在89分鐘右路發難傳中，愛華頓門將比克福特出迎打手槌落空，皮球越過後者再彈中軒卡派爾的腳徑，並反彈到門前，中鋒約基利斯輕鬆射入。到補時7分鐘，拖肥糖獲得角球機會，門將比克福特棄關出迎上前助攻力圖平反敗局，但槍手球員成功解圍，麥斯杜文搶到皮球後，再以技術和速度擺脫兩位愛華頓守將，由半場將飛球帶到愛華頓禁區再射入，成為贏波功臣。

阿仙奴周六英超主場2:0贏愛華頓。法新社

阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社

阿仙奴周六英超主場對愛華頓，最終贏2:0。路透社

打破禾根保持了21年的英超最年輕入球紀錄

此子以16歲73日之齡，成為英超歷來最年輕入球球員，打破前愛華頓前鋒禾根於2005年4月10日創下的舊紀錄，後者當時以16歲271日之齡攻破水晶宮大門，首次為拖肥糖一隊出場就有士哥。打破塵封了接近21年的紀錄，杜文當然興奮不己，賽後在社交媒體上載自己在比賽的圖輯，並發文：「我將永遠銘記這一夜。」

杜文成英超歷來最年輕入球球員，打破前愛華頓前鋒禾的舊紀錄。路透社

阿迪達：大家多年後都會記得今場比賽﹗

主帥阿迪達亦指球迷亦會記得這一晚：「我相信在很多年後，球迷都會記得今天來到酋長球場，親眼目睹一個16歲的孩子在中場附近拿球，然後一路狂奔破網得分。」阿帥續指16歲的他改變了比賽，不止是入球，每個加速的動作和決定，都令人難以置信，但同時指大家都不意外，「我每天都看到他有這樣的表現，他不會被任何場合、對手或任何情況影響。」

泰利指似美斯輕盈過人

而槍手敵對球會車路士的一代隊長泰利，亦對杜文讚不絕口，指他與阿根廷球王美斯相似：「杜文才16歲，簡直不可思議。大約一年前我看過他對車路士的比賽，說實話除了美斯外，我沒見過能有人這樣輕盈地扭過對手。」泰利續指杜文是真正的天才，會在阿仙奴和英格蘭的未來，扮演重要角色。