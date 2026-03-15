英超│曼城鋒將集體低迷 夏蘭特今年17場只入4球 另外2人更慘不忍睹
更新時間：11:32 2026-03-15 HKT
發佈時間：11:32 2026-03-15 HKT
發佈時間：11:32 2026-03-15 HKT
曼城周六英超作客韋斯咸，全場24次射門只得6命中目標，並僅入1球，最終賽和1:1。該隊皇牌射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)4次起腳無進帳，踏入26年各賽事上陣17次只入4球，效率低迷。另外2位鋒將表現更差，謝利美杜古(Jeremy Doku)和菲爾科頓(Phil Foden)今年仍未開齋，難怪藍月近期經常贏形勢而失分。
夏蘭特26年只入4球
艾寧夏蘭特今場踢足90分鐘，4次起腳1次中目標，但未能轉化成入球，延續近期的低迷狀態。這名挪威中鋒踏入26年，各賽事為曼城上陣17次，但只得4個入球，目前於英超已連續3次出場無士哥，對上一次在聯賽取得入球，是去月11日主場3:0大勝富咸時攻入1球。
科頓、杜古仲未開齋
除此子外，曼城其餘多位鋒將同樣忘帶射門鞋。菲爾科頓今年於所有比賽15次出場無士哥；謝利美杜古26年踢了12場同樣夥粒無收；「10號仔」卓基稍微好一點今年入4球，但用了20場才造出這樣的數據。而藍月於26年腳風最好的鋒將，就是新加盟的翼鋒安東尼施美安，15場各賽事入6球。
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