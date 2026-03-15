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英超│曼城失分被拋離9分 哥迪奧拿拒投降 惟直言球隊今季重覆同一問題

足球世界
更新時間：10:48 2026-03-15 HKT
發佈時間：10:48 2026-03-15 HKT

周六英超尾場，曼城作客韋斯咸被逼和1:1，被榜首阿仙奴進一步拋離，踢少一場下落後後者9分。然而藍月領隊哥迪奧拿仍未投降，直餘下8輪還要直接鬥槍手，有空間逆轉，但他們同時指球隊往年對中下游球隊時總能贏波，但本屆因把握力下降而未能做到，知道問題所卻未能解決。

曼城24射僅入1球 韋斯咸1次中目標即入波

曼城今場全面控制戰局，全場共有71%控球率，24次射門6次命中目標，憑中場貝拿度施華的乖巧笠射先開紀錄，可是其他射門未能轉化成入球，更被主隊韋斯咸把握全場唯一中目標攻門，由中堅馬夫洛柏路斯在角球攻勢中頂入，最終賽和1:1，痛失2分。由於榜首阿仙奴同日主場2:0擊敗愛華頓，藍月才踢少一輪下落後前者9分，進一步被拋離。

哥迪拒投降：有排未結束﹗

雖然曼城在4月中會在地頭與槍手正面交鋒，但他們就算在該仗取勝，仍比阿仙奴失多3分，要從後趕上難度大。然而藍月領隊哥迪奧拿仍未投降：「這的確困難，但我們少賽一場，還有一場是主場對阿仙奴的比賽。我不是說很容易擊敗他們，但還是有希望的，你必須保持警惕。我相信冠軍爭奪戰，還未有結束。」

有機會入波少成最大問題

可是回歸現實，連同今仗賽和18位的韋斯咸，曼城本季曾7次失分予交手時排10名以下的對手，大部份比賽都是空有攻勢而未能取得足夠的入球贏波。哥帥指這是球隊今季遇到的最大問題：「想贏得英超冠軍，就需要穩定。過去我們挱有持續取勝的穩定性，總能找到贏比的方法。今季我們舒造了很多機會，但未能取得入球，這讓我們受到懲罰。」這名西班牙籍教頭續指，以往在這類型的比賽，球隊總能取得3、4球贏波，但今季的入球不夠多，並在積分榜上反映出來。

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