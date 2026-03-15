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西甲｜艾達古拿68米笠射破網平西甲紀錄 皇家馬德里4：1艾爾切

足球世界
更新時間：07:43 2026-03-15 HKT
發佈時間：07:43 2026-03-15 HKT

皇家馬德里今晨於西甲主場迎戰艾爾切，有艾達古拿在己隊後場，射入一記載入史冊的超過半場笠射，以4：1大勝。古拿這球離門68米破網，平西甲最遠距離入球紀錄。

皇馬大勝艾爾切。美聯社
皇馬大勝艾爾切。美聯社
古拿轟入金球。美聯社
古拿轟入金球。美聯社
皇馬暫時1分落後巴塞，但踢多場。美聯社
皇馬暫時1分落後巴塞，但踢多場。美聯社

皇馬剛在周中歐聯以3：0大勝曼城，但今仗開局節奏較慢，到39分鐘才打破僵局。華維迪主射罰球被擋出不遠，魯迪加補中，助球隊領先1：0。5分鐘後，華維迪在禁區邊，左腳一扣，右腳燙射直飛死角，這是他近3場的第5個入球，助皇馬以2：0領先返回更衣室。

落後巴塞1分但踢多場

66分鐘，皇馬18歲小將丹尼爾耶尼斯於右路用左腳傳中，無人看管的甸恩曉臣頭槌破網。雖然艾爾切末段雖憑皇馬的文紐安祖擺烏龍破蛋，但全場高潮出現在比賽尾聲。艾達古拿己方後場觀察到艾爾切門將迪度奴企出禁區外，隨即施展一記超遠距離笠射破網，助皇馬鎖定4：1勝局。皇馬賽後以21勝3和4負得66分續排次席，落後榜首的巴塞1分兼踢多場；巴塞將於今晚迎戰西維爾。艾爾切則聯賽11場不勝，以26分續排第17位，但因踢多一場，有機會被馬略卡爬頭。

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