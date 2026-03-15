英超｜曼城作客1：1和韋斯咸 落後阿仙奴9分

曼城今晨於英超作客護級的韋斯咸，以1：1和波失分，賽後落後阿仙奴9分，爭標形勢不妙。韋斯咸則在比諾定咸森林多踢1場下，暫時逃離降班區，是自12月以來首次。

哥迪奧拿停賽，只能在觀眾席觀賽。美聯社

曼城失分，爭標形勢不妙。美聯社

韋斯咸取得寶貴的1分。美聯社

哥迪奧拿因為停賽，只能在觀眾席上觀戰。曼城今場先開紀錄，31分鐘，貝拿度施華於左路見門將麥斯靴曼臣企出一步，巧妙地「chip射」笠死對方。4分鐘後韋斯咸憑角球扳平，曼城門將拿隆馬出迎打手槌摸不到皮球，韋斯咸憑馬夫洛柏路斯頭槌破網，追成1：1。曼城完半場前有一次黃金機會，韋斯咸守將雲比沙卡在己隊後場失去控球，夏蘭特橫傳予安東尼施美安，但後者起腳在柱邊僅僅出界。

韋斯咸自12月以來首脫離降班區

下半場曼城強攻，夏蘭特於61分鐘半單刀燙射，被靴曼臣撲出；71分鐘夏蘭特再有埋門機會，他接應謝利美杜古的左路橫傳，第一時間起腳但不中目標；78分鐘的角球，卓基起腳再次被靴曼臣救出；83分鐘雷恩達斯開出左路罰球但中楣彈出。最終曼城作客以1：1賽和韋斯咸失分，賽後以18勝7和5負得61分排次席，爭標對手阿仙奴同日贏波，令「藍月」賽後落後9分。護級的韋斯咸則暫時「唞唞氣」，以7勝8和15負得29分，升上第17位，是他們自12月以來首次脫離降班區，但「鎚仔幫」比諾定咸森林踢多場。