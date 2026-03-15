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英超｜16歲73日多文助阿仙奴奠勝 打破英超最年輕入球者紀錄

足球世界
更新時間：06:23 2026-03-15 HKT
發佈時間：06:23 2026-03-15 HKT

阿仙奴昨晚於英超迎戰愛華頓，憑多文於補時最後一擊入球奠勝，以2：0破敵。多文以16歲73日之齡，打破英超最年輕入球者紀錄。阿仙奴還趁尾場曼城和波失分，將榜首優勢拉開至9分。

阿仙奴今場後防險象環生，17分鐘愛華頓前鋒杜韋麥尼爾近門起腳，被「兵工廠」守將卡拉費奧利飛身後腳擋出；及後麥尼爾再有一次於禁區邊燙射，但皮球中柱彈出，彈中近門欲補中的隊友伊利文尼戴耶，皮球反彈向門框但僅僅柱邊出界。31分鐘，達斯貝利賀爾在禁區頂起腳，被阿仙奴門將大衛拉耶飛身撲出。兩軍半場互無紀錄。

約基利斯助阿仙奴開紀錄。美聯社
約基利斯助阿仙奴開紀錄。美聯社
多文創造歷史。美聯社
多文創造歷史。美聯社
多文帶足半場射入空門，為阿仙奴奠勝。美聯社
多文帶足半場射入空門，為阿仙奴奠勝。美聯社

阿仙奴末段入兩球

下半場49分鐘阿仙奴再憑拉耶力保不失，愛華頓一次左路角球，比圖比東卡近門接應皮球，轉身隨即起腳，但被拉耶於白界線前用腳擋出。阿仙奴的攻勢較零星，64分鐘伊比爾治伊斯於右路K角位附近起左腳燙射，僅僅柱邊出界，算是他們較有威脅的攻勢。但到末段兵工廠連入兩球驚險贏出，89分鐘，阿仙奴右路傳中，愛華頓門將比克福特出迎欲攔皮球但判斷失誤打空氣，最終阿仙奴由約基利斯射入空門打開紀錄。

曼城和波 阿仙奴拉開至領先9分

97分鐘，則成為小將多文的表演時間。愛華頓最後一擊獲得角球，比克福特亦上前助攻，但皮球被阿仙奴解圍後，多文快一步將皮球點前過一人，之後再於中場線扭過最後一名愛華頓球員，帶足半場完成破紀錄一刻。多文以16歲73日之齡，打破英超最年輕入球者紀錄；阿仙奴亦憑這個入球以2：0擊敗愛華頓，全取3分。阿仙奴賽後以21勝7和3負得70分排榜首；次席的曼城作客以1：1賽和韋斯咸失分，令阿仙奴的榜首優勢拉開至9分。愛華頓則以12勝7和11負得43分，排在第8位。

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