Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜車路士賽前圍球證打氣極趣怪 主場0：1不敵紐卡素

足球世界
更新時間：05:32 2026-03-15 HKT
發佈時間：05:32 2026-03-15 HKT

車路士昨晚於英超主場迎戰紐卡素，以0：1落敗，賽後暫列第5位，但有機會被周日出才出場的利物浦爬頭。「藍戰士」賽前圍圈打氣一幕，成為今場焦點之一。

車路士眾將圍住球證打氣，成今場趣怪一幕。影片截圖
車路士眾將圍住球證打氣，成今場趣怪一幕。影片截圖
安東尼哥頓一箭定江山。美聯社
安東尼哥頓一箭定江山。美聯社
車路士0：1紐卡素。美聯社
車路士0：1紐卡素。美聯社

車路士近幾周都會在開賽前，於中圈圍圈互相激勵士氣，但今場的進行方式，出現有趣的一幕。「藍戰士」眾將在中圈圍圈時，球證泰亞尼（Paul Tierney）正正站在圈中間，他神情尷尬但又無法逃出，最終在原地參與了車路士球員今次賽前打氣環節。《天空體育》的旁述們紛紛稱這一幕「怪異」和「從未見過」。

哥頓一箭定江山

但今場的打氣，無助車路士取勝之餘，更全失3分。全場唯一入球出現在18分鐘，祖爾韋洛克突破越位，接應直線帶入禁區後單刀橫傳，造就安東尼哥頓完成最簡單任務，輕鬆射入空門，紐卡素領先1：0。車路士今場的黃金機會，包括75分鐘利安戴納於小禁區頂一次起腳，但皮球一飛沖天；93分鐘列斯占士主射罰球，又中柱彈出。

最終車路士以0：1不敵紐卡素，「車仔」以13勝9和8負得48分，暫列第5位，但比同分、第6位的利物浦多踢一場。紐卡素則以12勝6和12負得42分暫列第9位。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
搭飛機式享受 巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
巴士大叔戴耳機睇片 固定手機方法極聰明 搭飛機式享受 網民激讚：長者典範｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！
生活百科
19小時前
津中老師患癌 太太眾籌有否違法？ 立會議員鄧飛：未違教師指引 大律師陸偉雄：道德上應先變賣家產
02:40
津中老師患癌 太太眾籌違法否？大律師：道德上應先變賣家產 教育局稱重視操守 校方正跟進
社會
10小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
2026-03-13 23:50 HKT
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
02:53
伊朗局勢｜革命衛隊指揮官提結束戰爭2條件：收回所有損失、美國離開波斯灣｜持續更新
即時國際
9小時前
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
前TVB高層身家過億拎「垃圾袋」搭地鐵 凸腩造型惹熱議 手上一物藏不住隱形富豪身份？
影視圈
9小時前
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
01:54
吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價
影視圈
14小時前
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
錯信地產代理一句「遠得很」擲600萬買別墅 簽約後竟見墳場 撻訂蝕20萬 官判雙方皆有錯
海外置業
14小時前
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全場8折優惠！限時一連5日 蔬果/糧油雜貨/日用品 金象米8kg$89.2
飲食
11小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
2026-03-13 15:00 HKT