英超｜車路士賽前圍球證打氣極趣怪 主場0：1不敵紐卡素

車路士昨晚於英超主場迎戰紐卡素，以0：1落敗，賽後暫列第5位，但有機會被周日出才出場的利物浦爬頭。「藍戰士」賽前圍圈打氣一幕，成為今場焦點之一。

車路士眾將圍住球證打氣，成今場趣怪一幕。影片截圖

安東尼哥頓一箭定江山。美聯社

車路士0：1紐卡素。美聯社

車路士近幾周都會在開賽前，於中圈圍圈互相激勵士氣，但今場的進行方式，出現有趣的一幕。「藍戰士」眾將在中圈圍圈時，球證泰亞尼（Paul Tierney）正正站在圈中間，他神情尷尬但又無法逃出，最終在原地參與了車路士球員今次賽前打氣環節。《天空體育》的旁述們紛紛稱這一幕「怪異」和「從未見過」。

哥頓一箭定江山

但今場的打氣，無助車路士取勝之餘，更全失3分。全場唯一入球出現在18分鐘，祖爾韋洛克突破越位，接應直線帶入禁區後單刀橫傳，造就安東尼哥頓完成最簡單任務，輕鬆射入空門，紐卡素領先1：0。車路士今場的黃金機會，包括75分鐘利安戴納於小禁區頂一次起腳，但皮球一飛沖天；93分鐘列斯占士主射罰球，又中柱彈出。

最終車路士以0：1不敵紐卡素，「車仔」以13勝9和8負得48分，暫列第5位，但比同分、第6位的利物浦多踢一場。紐卡素則以12勝6和12負得42分暫列第9位。