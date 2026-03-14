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學界足球精英賽｜男拔挫聖若瑟第6度封王 張翺雲膺MVP為學界作結感夢幻

足球世界
更新時間：19:37 2026-03-14 HKT
發佈時間：19:37 2026-03-14 HKT

「三哥全港學界足球精英賽2025-2026」周六在啟德青年運動場上演最終戰，最終拔萃男書院以2:1擊敗聖若瑟書院，第6度奪精英賽冠軍，而前鋒張翺雲（Owen)亦獲頒今屆最有價值球員，他坦言以這樣的結果作結感到很夢幻。

張翺雲獲最有價值球員為學界生涯劃上完美句號

而今場貢獻了1球1助攻的張翺雲榮獲今屆最有價值球員，今年Owen坦言今次作為最後一年出戰精英賽，能夠奪冠和獲最有價值球員作結感覺很夢幻：「好夢幻啦，我我頭嗰3年啦，都係一個細仔同埋唔算係一個好主力嘅球員啦。今年作為主力球員可以幫到球隊啦，即係每年我都有得入波啦，但係呢個係最完美嘅結局冇留遺憾。」

男拔上半場多次未能把握機會破網，被問到球隊有沒有因此陷入混亂時，Owen則表示並沒有，球隊也只是按平常的部署踢，也踢出應有的水準最後也入回2球，而他個人在上半場也錯失了一些機會，提到如何調整時Owen說：「我同自己講話，即係我未入波之後係機會，即係feel到今場係機會，即係已經兩球突破啦，係臨屘一腳啫，只要我繼續踢落，同埋你唔俾啲信心自己，邊個俾信心自己，就係咁同自己講要有信心。」他也坦言從沒想到會以頭槌開記錄，並笑指：「你睇我身形都知啦。」對於未來，Owen表示會專注在本地升學，但也希望能夠成為一名全職球員。

 

記者/攝影：魏國謙

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