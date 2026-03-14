英超│曼聯拉爵首開腔談卡域克 讚領軍非常出色 轉正問題就咁回應...
更新時間：19:12 2026-03-14 HKT
發佈時間：19:12 2026-03-14 HKT
發佈時間：19:12 2026-03-14 HKT
曼聯看守主教練卡域克接掌球隊剛好已過2個月，班主之一拉克特利夫爵士周六首次開腔談及他，大讚卡帥做得非常出色。有記者追問會否將他轉正為正印教頭時，拉爺就指避開，指不會談論這問題。
拉爵大讚卡域克領軍出色
拉克特利夫爵士近日越洋到中國，觀賞一級方程式(F1)上海站，英國媒體《天空體育》的記者趁機訪問他，問他如何評價曼聯看守主教練卡域克的工作，拉爵大讚：「他做得非常出色。是的，絕對的。」該記者緊接追問卡域克會否轉正獲得一紙長約，他就逃避問題，僅回應：「我不會談論這個問題。」
對轉正問題：我不會談論﹗
而拉爵之後再談及曼聯的現況，指球隊目前接近重返歐聯，但會慎重面對，「我們的確在考慮這情況。但還有8場比賽要踢，還有一段時間。」卡域克接手曼聯後，8場英超收錄6勝1和1負，目前排英超積分榜第3位，重返歐聯機會樂觀。
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