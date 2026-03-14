學界足球精英賽．決賽｜男拔2:1擊敗聖若瑟 6度奪精英賽冠軍兼達成三連霸
更新時間：19:01 2026-03-14 HKT
發佈時間：19:01 2026-03-14 HKT
發佈時間：19:01 2026-03-14 HKT
「三哥全港學界足球精英賽2025-2026」周六在啟德青年運動場上演最終戰，連續2年由拔萃男書院與聖若瑟書院爭奪冠軍。男拔下半場由張翺雲和林家鋒先後建功下，雖然一度被聖若瑟的張堯軒追回一球，但他們最終頂住對手的反擊，贏2:1完成三連冠，並且第6度捧走精英賽冠軍。
今戰雙方鬥得非常精彩，男拔萃上半場較為佔優，曾有多次埋門機會，但都被聖若瑟書院門將化解。在補時階段，男拔搏得12碼，隊長連朗狄操刀但中楣彈出，半場互交白卷返回更衣室。
易邊後兩隊加強攻勢，男拔於43分鐘終打破僵局，張翺雲在快攻中頂入。男拔領先下得勢不饒人，48分鐘再有林家鋒接應張翺雲直線妙傳，燙射破網將優勢擴大至2:0。聖若瑟其後展開凌厲反撲，張堯軒於56分鐘接應傳球破網，追成1:2，他們在餘下時間加強攻勢，但被男拔嚴密的防線瓦解，後者最終守住2:1的勝果，成為三連霸。記者/攝影：魏國謙
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