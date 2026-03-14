英超│熱刺明晚對利物浦有13人缺陣 主教練杜陀：職業生涯未見過﹗

熱刺明晚英超作客利物浦，力圖終止各賽事6連敗頹勢，可是球隊遇上嚴重傷兵潮，共有13人因為受傷和停賽缺陣，包括雲迪雲、基斯甸羅美路和祖奧包連夏3名防守主將。該隊主教練杜陀矢言這是他從未遇過的局面，的確是非常不尋常。(Now611、621台周一凌晨0:30直播)

熱刺共有13人缺陣 中後場問題嚴重

今季受盡傷兵問題折磨的熱刺，明晚作客利物浦繼續有長期傷兵威爾遜奧度拔、占士麥迪臣、古路錫夫斯基、古度斯、賓坦古亞、賓戴維斯、烏杜治和貝治華倦勤，中堅雲迪雲亦因上輪聯賽領紅牌停賽，而剛周中歐聯不敵馬德里體育會時撞傷頭部的基斯甸羅美路及祖奧包連夏，亦因為腦震盪規範章程而未能出場，加上比蘇馬和干拿加歷查分別受傷和發燒，同樣未能候命，合共有13位球員缺陣。

杜陀坦言未見過這局面

該隊目前於各賽事6連敗，英超僅比護級線多1分，但今場殘陣對利物浦實不敢寄予厚望。該隊主教練杜陀亦指未遇過這樣的局面：「我們組建正選陣容時，遇到很多問題，這支球隊就是如此，問題一直發生。每場比賽都會缺少2名球隊，下場又有人組牌，這情況我在職業生涯中非常罕見，我未見過這種局面。」同時杜陀提到球迷們總是認為在換帥後，一切問題迎刃而解，這看法非常可笑，現實完全不同。