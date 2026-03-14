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英超│泰利為阿仙奴死球戰術平反 指合理運用：「車路士首個歐聯冠軍都係靠角球」

足球世界
更新時間：13:51 2026-03-14 HKT
發佈時間：13:51 2026-03-14 HKT

阿仙奴今季向四冠邁進，但外界批評他們靠死球戰術取得入球，贏得不光彩。作為槍手競爭對手車路士的前隊長，泰利就幫阿仙奴平反，指他們只是合理運用死球，更表示藍獅於2011至12球季贏得隊史首座歐聯冠軍時，就是靠角球入球於法定時間逼和拜仁慕尼黑，再射贏12碼揚威。

泰利指阿仙奴只係合理運用死球

今季阿仙奴靠死球作為主要入波手段，還被咎病在角球時以大量球員衝擊對方小禁區，並阻礙對方門將出迎，外界不滿這種「逼地鐵」的死球戰術。前車路士中場奧比米基爾早前矢言這方式是「作弊」，但一代藍獅隊長泰利就為阿仙奴平反：「我們不能把死球從足球比賽中剔除。阿仙奴只是學會了合理運用死球，而且他們是現在最出色的球隊。我們不能低估阿仙奴目前正創造出色的表現。」

阿仙奴的進攻角球，小禁區有16人逼過搭地鐵。網上影片截圖
阿仙奴的進攻角球，小禁區有16人逼過搭地鐵。網上影片截圖
阿仙奴的進攻角球，小禁區有16人逼過搭地鐵。網上影片截圖
阿仙奴的進攻角球，小禁區有16人逼過搭地鐵。網上影片截圖
阿仙奴安排大量球員衝突對手小禁區，務求藉此取得入球。美聯社
阿仙奴安排大量球員衝突對手小禁區，務求藉此取得入球。美聯社
網民改圖揶揄阿仙奴的角球攻勢，逼過搭地鐵。網上影片截圖
網民改圖揶揄阿仙奴的角球攻勢，逼過搭地鐵。網上影片截圖

車路士靠角球首奪歐聯

泰利更引用2011至12球季車路士歐聯決賽的例子，藍獅當年對拜仁慕尼黑正是靠前鋒杜奧巴88分鐘的角球頭槌入球，絕地逼和1:1，最終更射贏12碼贏得隊史首座大耳朵盃。他矢言：「車路士第一次贏得歐聯冠軍，就是靠杜奧巴的角球入球。我在球員時代亦攻入很多死球入球幫球隊贏下不少比賽。所以如果說阿仙奴因死球奪冠就要被批評，真的太荒謬了。」

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