足球│前東方青年洪肇堂西班牙尋夢 獲西乙雷加利斯給予試腳機會

曾效力港超聯球會東方U22梯隊、剛滿18歲的香港青年足球員洪肇堂(Tom)，在參與了Spanish International Development(SID)的「Path to Pro」計劃還未滿一年的情況下，已獲得西班牙當地一些教練及球探的肯定，並即將前往西乙球隊雷加利斯，進行試腳！

上季為東方出戰港超聯U22聯賽

上季(24-25)為東方U22在首屆港超聯U22聯賽上陣的洪肇堂，從小就是足球痴。在累積了一定經驗後，為了自我提升更為了追夢，他在18歲前夕決定參與SID的計劃，前往西班牙。到達西班牙後，洪肇堂選定了有豐富資源的塞維利亞大區作起點，並參與C.D.Payasos Crouss以及El Porvenir兩家球會的訓練，加強能力提升狀態。前者是西班牙皇家足總丙組聯賽(從西甲起計的第五級別聯賽，為半職業聯賽)球會，後者則為第六級。

肇堂早前到西班牙第5及第7級別聯賽球隊試腳。公關提供

肇堂早前到西班牙第5及第7級別聯賽球隊試腳。公關提供

到西班牙多支低組別球會試腳獲肯定

在西班牙稍稍站穩陣腳後，司職左右翼鋒的Tom逐步適應西班牙的比賽風格。SID亦透過當地的足球網絡，把這位年輕港將的訊息發送予不同級別球會，爭取試腳機會，尋求職業合同：其後洪肇堂先是在U.D. Bellavista(第七級別球會)的試腳中大獲成功，之後再到Ciudad Lucena(西班牙皇家足總丙組聯賽球會)試腳，表現亦受到好評。接連的成功，令Tom及SID都有了更大野心，希望尋找更高級別聯賽球會的機會。

肇堂於3月初獲得西乙球會雷加利斯的試腳邀請。公關捷供

雷加利斯給予機會

Tom的能力引起了一定關注，最終SID成功為他爭取到西乙球會雷加利斯的多日試腳機會，目前經已在進行當中。雖然試腳並不代表獲得一紙合約，但對Tom而言已是能力上的肯定：「起碼我知道自己已經達到了某個水平，別人先會叫我去試下訓練下。接下來就係努力調整，希望到時能夠以最佳狀態接受挑戰，百分百展現我目前的能力。」

洪肇堂：以最佳狀態接受挑戰﹗

接下來SID會繼續為Tom尋找更多西乙，以及第三級別聯賽球會的試腳機會，一起以職業合約為目標。「試腳，即有機會同一隊球員一齊練波，咁我就希望自己每次都可以學到新東西。就算第一次唔得，咁我就返去練新學到的東西，好好咁裝備自己，然後再落下一個機會。」

肇堂於雷加尼斯與高水平球員同場進行訓練。公關提供

除了個人能力，西班牙足球更強調戰術理解。公關提供

就算未能加盟雷加尼斯，對肇堂來說仍然是寶貴經驗。公關提供