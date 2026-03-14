Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球│前東方青年洪肇堂西班牙尋夢 獲西乙雷加利斯給予試腳機會

足球世界
更新時間：13:16 2026-03-14 HKT
發佈時間：13:16 2026-03-14 HKT

曾效力港超聯球會東方U22梯隊、剛滿18歲的香港青年足球員洪肇堂(Tom)，在參與了Spanish International Development(SID)的「Path to Pro」計劃還未滿一年的情況下，已獲得西班牙當地一些教練及球探的肯定，並即將前往西乙球隊雷加利斯，進行試腳！

上季為東方出戰港超聯U22聯賽

上季(24-25)為東方U22在首屆港超聯U22聯賽上陣的洪肇堂，從小就是足球痴。在累積了一定經驗後，為了自我提升更為了追夢，他在18歲前夕決定參與SID的計劃，前往西班牙。到達西班牙後，洪肇堂選定了有豐富資源的塞維利亞大區作起點，並參與C.D.Payasos Crouss以及El Porvenir兩家球會的訓練，加強能力提升狀態。前者是西班牙皇家足總丙組聯賽(從西甲起計的第五級別聯賽，為半職業聯賽)球會，後者則為第六級。

肇堂早前到西班牙第5及第7級別聯賽球隊試腳。公關提供
肇堂早前到西班牙第5及第7級別聯賽球隊試腳。公關提供
肇堂早前到西班牙第5及第7級別聯賽球隊試腳。公關提供
肇堂早前到西班牙第5及第7級別聯賽球隊試腳。公關提供

到西班牙多支低組別球會試腳獲肯定

在西班牙稍稍站穩陣腳後，司職左右翼鋒的Tom逐步適應西班牙的比賽風格。SID亦透過當地的足球網絡，把這位年輕港將的訊息發送予不同級別球會，爭取試腳機會，尋求職業合同：其後洪肇堂先是在U.D. Bellavista(第七級別球會)的試腳中大獲成功，之後再到Ciudad Lucena(西班牙皇家足總丙組聯賽球會)試腳，表現亦受到好評。接連的成功，令Tom及SID都有了更大野心，希望尋找更高級別聯賽球會的機會。

肇堂於3月初獲得西乙球會雷加利斯的試腳邀請。公關捷供
肇堂於3月初獲得西乙球會雷加利斯的試腳邀請。公關捷供

雷加利斯給予機會

Tom的能力引起了一定關注，最終SID成功為他爭取到西乙球會雷加利斯的多日試腳機會，目前經已在進行當中。雖然試腳並不代表獲得一紙合約，但對Tom而言已是能力上的肯定：「起碼我知道自己已經達到了某個水平，別人先會叫我去試下訓練下。接下來就係努力調整，希望到時能夠以最佳狀態接受挑戰，百分百展現我目前的能力。」

洪肇堂：以最佳狀態接受挑戰﹗

接下來SID會繼續為Tom尋找更多西乙，以及第三級別聯賽球會的試腳機會，一起以職業合約為目標。「試腳，即有機會同一隊球員一齊練波，咁我就希望自己每次都可以學到新東西。就算第一次唔得，咁我就返去練新學到的東西，好好咁裝備自己，然後再落下一個機會。」

肇堂於雷加尼斯與高水平球員同場進行訓練。公關提供
肇堂於雷加尼斯與高水平球員同場進行訓練。公關提供
除了個人能力，西班牙足球更強調戰術理解。公關提供
除了個人能力，西班牙足球更強調戰術理解。公關提供
就算未能加盟雷加尼斯，對肇堂來說仍然是寶貴經驗。公關提供
就算未能加盟雷加尼斯，對肇堂來說仍然是寶貴經驗。公關提供

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
22小時前
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
兩名六合彩頭獎幸運兒下場曝光 一人臨老唔夠錢使 一人兄弟反目兼...... 網民爆出更多一夜暴富後故事｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
19小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
7小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
20小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
17小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
18小時前
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
即時國際
1小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
20小時前
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
影視圈
2026-03-13 11:00 HKT