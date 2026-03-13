歐霸｜維拉作客里爾爆警民衝突 法國警揮警棍驅球迷 網傳有人被電槍擊中(有片)

阿士東維拉在周四晚的歐霸盃16強首回合作客法國球隊里爾，最終憑藉奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）的入球以1:0獲勝，在晉級路上佔得先機。然而，在球場外卻發生了極不愉快的一幕。社交媒體上流傳的影片顯示，維拉的作客球迷在入場前，與當地法國警察發生激烈衝突，警方更被拍到揮舞警棍驅趕球迷，場面一度混亂。

點擊觀看片段

🚨 NEW: Aston Villa fans were tasered and denied entry. 😱 pic.twitter.com/Uz9a3FHoXQ — RazedFootball (@RazedFootball) March 13, 2026

網傳法國警方用警棍打維拉球迷片段

根據社交媒體帳戶「Aston Villa Updates」發布的影片，在里爾的皮埃爾-莫魯瓦球場（Stade Pierre-Mauroy）外，一批準備入場的維拉球迷與法國警察及保安人員對峙。影片中，可見到有警員向球迷揮舞警棍，亦有球迷試圖阻止衝突升級，大喊「不要！」及「你會被捕的！」。隨後，警察和保安人員合力關上一道金屬閘門，阻止大批球迷從該入口進入球場。發布影片的網民更聲稱，有部分球迷在混亂中被電槍擊中。

這段影片在網上引起極大迴響，大批球迷留言怒轟法國警方的處理手法。「法國警察絕對令人震驚，」一位球迷寫道。另一位球迷則憤怒地表示：「在我們已經兩次出示門票後，還發生這種事。」不少球迷亦對在場維拉球迷的安全表示擔憂。

2022歐聯決賽發生同類事件

這並非首次有英格蘭球迷投訴在法國遭到不當對待。在2022年於巴黎舉行的歐聯決賽，利物浦球迷便曾被法國警方施放催淚氣體，法國政府其後更在缺乏證據下，聲稱有利物浦球迷試圖持假票入場，引發極大爭議。

儘管場外發生衝突，但維拉的作客球迷最終仍順利入場，並見證了球隊取得重要的勝利。