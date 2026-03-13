Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026世界盃｜伊朗強硬回應特朗普警告 「應退出的是美國！」

足球世界
更新時間：18:37 2026-03-13 HKT
發佈時間：18:37 2026-03-13 HKT

2026年世界盃正籠罩在濃厚的政治陰霾之下。美國總統特朗普（Donald Trump）警告伊朗「為了自身安全」應遠離世界盃後，伊朗國家足球隊作出強硬回應，反指美國作為東道主，連參賽球隊的安全都無法保障，真正應該退出的是美國自己。這場由美伊衝突引發的風波，令即將在不足100天後揭幕的世界盃陷入前所未有的危機。

美伊衝突升級 世界盃前景堪憂

這場風波的導火線，源於兩星期前，世界盃東道主之一的美國與以色列，對伊朗進行了聯合導彈襲擊，導致伊朗最高領袖身亡，引發了血腥衝突。伊朗體育部長隨即在周三宣布，「在任何情況下」，伊朗都不可能參加本屆世界盃。

特朗普「歡迎」變「警告」

儘管國際足協（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）堅稱，特朗普會「歡迎」伊朗參賽，但特朗普本人卻在其社交平台Truth Social上發文，口風大變。他寫道：「伊朗國家足球隊在世界盃是受歡迎的，但為了他們自己的生命和安全，我真的不認為他們在那裏是恰當的。」這番言論，無疑是向伊朗發出赤裸裸的警告。

伊朗反擊：FIFA才是主辦方 無人能將我們踢走

面對特朗普的警告，伊朗國家隊發表聲明，進行了強而有力的反擊：「世界盃是一項歷史性的國際盛事，其主辦方是FIFA，而不是任何單一國家。」聲明中強調，「伊朗國家隊是憑藉實力，通過一連串的勝利，成為首批晉級這項盛事的球隊之一。當然，沒有人能將伊朗國家隊從世界盃中踢走。」
聲明更將矛頭直指美國，措辭嚴厲地指出：「相反，應該被剔除的，是那個僅僅掛著『東道主』頭銜，卻沒有能力確保參賽球隊安全的國家。」伊朗的強硬立場，預示著這場圍繞世界盃的政治角力，短期內難以平息。隨著開幕日臨近，國際足協將如何化解這場危機，全球球迷拭目以待。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
4小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 11:22 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
2026-03-12 18:58 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晉三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引網民熱議黎氏家族
影視圈
7小時前
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
01:32
廖本懷辭世享年96歲 首位華人政務司 「華富邨之父」為公屋設計獨立廁廚
政情
7小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 16:50 HKT
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-12 14:48 HKT
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
慈雲山私樓塞屎渠 管理處貼奇葩罪證示眾 網民群情洶湧圍攻缺德「塞主」｜Juicy叮
時事熱話
3小時前