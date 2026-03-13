2026世界盃｜伊朗強硬回應特朗普警告 「應退出的是美國！」

2026年世界盃正籠罩在濃厚的政治陰霾之下。美國總統特朗普（Donald Trump）警告伊朗「為了自身安全」應遠離世界盃後，伊朗國家足球隊作出強硬回應，反指美國作為東道主，連參賽球隊的安全都無法保障，真正應該退出的是美國自己。這場由美伊衝突引發的風波，令即將在不足100天後揭幕的世界盃陷入前所未有的危機。

美伊衝突升級 世界盃前景堪憂

這場風波的導火線，源於兩星期前，世界盃東道主之一的美國與以色列，對伊朗進行了聯合導彈襲擊，導致伊朗最高領袖身亡，引發了血腥衝突。伊朗體育部長隨即在周三宣布，「在任何情況下」，伊朗都不可能參加本屆世界盃。

特朗普「歡迎」變「警告」

儘管國際足協（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）堅稱，特朗普會「歡迎」伊朗參賽，但特朗普本人卻在其社交平台Truth Social上發文，口風大變。他寫道：「伊朗國家足球隊在世界盃是受歡迎的，但為了他們自己的生命和安全，我真的不認為他們在那裏是恰當的。」這番言論，無疑是向伊朗發出赤裸裸的警告。

伊朗反擊：FIFA才是主辦方 無人能將我們踢走

面對特朗普的警告，伊朗國家隊發表聲明，進行了強而有力的反擊：「世界盃是一項歷史性的國際盛事，其主辦方是FIFA，而不是任何單一國家。」聲明中強調，「伊朗國家隊是憑藉實力，通過一連串的勝利，成為首批晉級這項盛事的球隊之一。當然，沒有人能將伊朗國家隊從世界盃中踢走。」

聲明更將矛頭直指美國，措辭嚴厲地指出：「相反，應該被剔除的，是那個僅僅掛著『東道主』頭銜，卻沒有能力確保參賽球隊安全的國家。」伊朗的強硬立場，預示著這場圍繞世界盃的政治角力，短期內難以平息。隨著開幕日臨近，國際足協將如何化解這場危機，全球球迷拭目以待。