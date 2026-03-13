愛知·名古屋亞運會｜港隊男女足確認獲亞運資格 女足主教練列卡度樂見挑戰高水平賽事

早前有傳指今屆愛知名古屋亞運會用改制關系，與U23亞洲盃和女足亞洲盃掛勾，使港隊男女子代表隊或無緣今屆亞運會，而在經過中國香港足球總會和賽會溝通交涉後，12日確認港隊男女子足球代表隊獲出戰亞運資格，女足主帥列卡度受訪指樂見再獲機會挑戰高層級賽事，並透露已安排熱身賽練兵。

港隊女足主帥列卡度。攝影：魏國謙

女足主帥列卡度樂見再戰高水平賽事

港隊男女子足球代表隊亞運資格歷經一番周旋終獲確認，港隊女足主帥列卡度周五出席港會7人足球賽抽籖前接受訪問，他坦言之前一直未有收到通知的確有擔心過無法出戰：「因為已經很早開始準備工作，在一直未收到確認資格時的確有點擔心，但都很有信心可以出戰，所以收到確認時真的很好。」列卡度也表示有機會出戰亞運對本地女足意義重大：「參加亞運會令女足可以在大型比賽亮相，並與更強更頂尖的隊伍交乎，這對女足的成長非常關鍵，也可以有助提升形象和支持。」他亦透露已在4、6月的國際賽期安排熱身賽，也希望可以約到像日本和韓國的球隊練兵。

仁足社中堅兼港隊女足隊長馬澤純（右）。攝影：魏國謙

仁足社中堅兼港隊女足隊長馬澤純也表示收到消息很興奮，也一直和團隊在準備亞運，她也表示眼見其他他代表隊的實力變得更強，因此也希望可以盡力表現出最好和爭取好的成績：「之前喺AFC都見到每一隊實力都強咗好多，所以我哋都知嚟緊每場都係一場硬仗，希望我哋喺呢個亞運都踢得好啲。」

記者/攝影：魏國謙