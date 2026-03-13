英超｜維拉中場杜格拉斯雷斯與「世界最性感球員」分手後 撻著兵工廠名宿19歲女兒

阿士東維拉中場杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）在情場上覓得新對象，與被譽為「世界最性感女足球員」的莉文（Alisha Lehmann）分手後，近日高調公開與巴西名宿、前阿仙奴球星伊度（Edu Gaspar）的19歲女兒杜達(Duda Gaspar)的戀情。

杜格拉斯雷斯新女友年僅19歲

現年27歲的李斯特城女足球員莉文，在今年一月已率先在社交媒體上「認愛」，公開她與半職業足球員兼真人騷《Love Island》明星Montel McKenzie的新戀情。而她交往四年的前男友杜格拉斯雷斯亦不甘示弱，在周二凌晨「反擊」，與其新女友、現年19歲的巴西模特兒兼網紅杜達一同在Instagram上「放閃」，正式公開關係。

IG公開新戀情

杜達在社交媒體上發布了一張與杜格拉斯雷斯的親密自拍照，並配文寫道：「你是我最大的肯定。」，流露出熱戀中的甜蜜。杜格拉斯雷斯亦在自己的帳戶上分享了同一張在酒吧拍攝的照片，並向新女友許下承諾：「讓你快樂將是我的首要任務。」

新歡父親為阿仙奴名宿伊度

值得一提的是，杜達的父親正是前巴西國腳、阿仙奴名宿伊度。伊度去年七月被任命為諾定咸森林的全球足球總監，而杜格拉斯雷斯在本賽季上半段，曾被外借至森林效力六個月，正是在伊度的麾下。這段經歷，相信為他與杜達的戀情埋下了伏線。