港會7人足球賽｜比拿美現身港會七人足球賽抽籤 首訪香港深刻感受本地足球熱情

港會渣打七人足球賽今年5月22-24日盛大舉行，今年同樣雲集來自不同聯賽的勁旅參賽外，港隊男子代表隊亦會出擊爭標，周五（13日）在香港足球會舉行抽籤儀式，更邀請到曾效力英超紐卡素、利物浦、曼城等多支勁旅的威爾斯名宿兼領隊的比拿美(Craig Bellamy)作抽籤嘉賓。

港隊男子隊撼英超球會韋斯咸

今屆賽事除了有上屆冠軍的荷甲球隊阿爾克馬爾和亞軍的白禮頓外，也有同樣是英超的韋斯咸、列斯聯和阿士東維拉，亦有蘇超的格拉斯哥流浪以及日職的橫濱水手等出戰，另外港超隊伍東區和標準流浪亦有代表出戰。而港足則被抽入A組，同組會對上阿爾克馬爾、韋斯咸及港會隊長選手隊。女子組方面，上屆冠軍傑志抽到B組，並再撼上屆決賽碰頭的威爾斯球會域斯咸，同組亦有港會隊長選手隊及香港足總選手隊。

比拿美首度訪港感受到香港足球熱情

而首次訪港的比拿美表示以前已經對香港很感興趣，他也表示一切的事物也令他感興趣和好奇，例如港會的球場在馬場中間，比拿美也特別感受到香港的足球熱情：「酒店的人會一直想要我的簽名，雖然我知道這裏對足球的熱愛不應該會令我太意外，但我還是對於這裏的熱情感到驚喜，球迷們也有一些我很久沒看到的球衣，令我感到受歡迎和很特別。」比拿美也希望表來可以見到更加多威爾斯球員出現在英超的舞台上，他也表示月底的世界盃歐洲區附加賽是最為重要的一戰。

抽籤結果如下:

男子組

A組：港隊、阿爾克馬爾、韋斯咸、港會隊長選手隊

B組：港會、白禮頓、列斯聯、新加坡足球會

C組：東區、阿士東維拉、拉恩、新加坡木球會

D組：標準流浪、格拉斯哥流浪、橫濱水手、友誼聯選手隊

女子組

A組：仁足社、港會、浦和紅鑽、Eastern Thunder

B組：傑志、域斯咸、港會隊長選手隊、香港足總選手隊

記者/攝影：魏國謙