英超│曼聯高層念念不忘安歷基 想作出試探性接觸

英國《曼徹斯特晚報》周三報導，曼聯看守主教練卡域克領軍成績雖然出眾，但球會高層仍然對巴黎聖日耳門教練安歷基念念不忘。消息指紅魔將會向這名西班牙籍教頭作出試探性接觸，如果沒有正面回應，才能將卡域克轉正。

曼聯高層仍然對巴黎聖日耳門教練安歷基念念不忘。法新社

安歷基如果沒有正面回應曼聯高層，才能將卡域克轉正。美聯社

視安歷基為優先選項

《曼徹斯特晚報》透露，曼聯高層一直十分欣賞聖日耳門教頭安歷基，將他視為優先考慮的對象，只是未知他會否接受球會的聘約。知情人士指，紅魔將會向他作出試探性接觸，想知道他的意願，事實上這名西班牙籍教頭在PSG並非太開心，早前有消息指他有意在今夏離隊，令曼聯有出手機會。

想作出試探性接觸

據報曼聯最希望安歷基接手球會，在得知後者沒有興趣後，才會考慮其他選項，包括將現任看守主教練卡域克轉正。