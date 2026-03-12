Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯高層念念不忘安歷基 想作出試探性接觸

足球世界
更新時間：18:07 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:07 2026-03-12 HKT

英國《曼徹斯特晚報》周三報導，曼聯看守主教練卡域克領軍成績雖然出眾，但球會高層仍然對巴黎聖日耳門教練安歷基念念不忘。消息指紅魔將會向這名西班牙籍教頭作出試探性接觸，如果沒有正面回應，才能將卡域克轉正。

曼聯高層仍然對巴黎聖日耳門教練安歷基念念不忘。法新社
曼聯高層仍然對巴黎聖日耳門教練安歷基念念不忘。法新社
安歷基如果沒有正面回應曼聯高層，才能將卡域克轉正。美聯社
安歷基如果沒有正面回應曼聯高層，才能將卡域克轉正。美聯社

視安歷基為優先選項

《曼徹斯特晚報》透露，曼聯高層一直十分欣賞聖日耳門教頭安歷基，將他視為優先考慮的對象，只是未知他會否接受球會的聘約。知情人士指，紅魔將會向他作出試探性接觸，想知道他的意願，事實上這名西班牙籍教頭在PSG並非太開心，早前有消息指他有意在今夏離隊，令曼聯有出手機會。

想作出試探性接觸

據報曼聯最希望安歷基接手球會，在得知後者沒有興趣後，才會考慮其他選項，包括將現任看守主教練卡域克轉正。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
9小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
10小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
5小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
10小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
7小時前