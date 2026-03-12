Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

愛知‧名古屋亞運會｜港足確認獲第20屆亞洲運動會參賽資格

足球世界
更新時間：17:26 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:26 2026-03-12 HKT

中國香港足球總會（足總）昨日收到亞洲奧林匹克理事會正式通知，確認中國香港男子及女子足球代表隊獲准參加愛知‧名古屋第 20 屆亞洲運動會。

港隊於上屆杭州亞運歷史性打入4強。星島資料圖片
港隊於上屆杭州亞運歷史性打入4強。星島資料圖片
港隊(右)於杭州亞運4強不敵日本。網上圖片
港隊(右)於杭州亞運4強不敵日本。網上圖片

隨着資格獲得確認，代表隊可按原定計劃展開備戰。 中國香港足球總會主席霍啟山表示，足總一直就代表隊參與今屆亞運會的安排與相關單位溝通協調，得悉最終能夠成行，我們感到非常高興，並歡迎亞洲奧林匹克理事會的決定。這對香港足球發展及球員在大型賽事中累積經驗均有正面作用；同時感謝港協暨奧委會的積極協調，足總團隊會繼續全力推進備戰工作。 
而港隊於上屆杭州亞運會男子足球賽事，於8強爆冷以1:0擊敗奪金熱門球隊之一的伊朗，歷史性打入4強，雖然最後於4強以0:4不敵日本出局，仍然創下港隊於亞運男子足球賽事的最佳成績。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
9小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
10小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
5小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
10小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
7小時前