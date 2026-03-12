愛知‧名古屋亞運會｜港足確認獲第20屆亞洲運動會參賽資格
發佈時間：17:26 2026-03-12 HKT
中國香港足球總會（足總）昨日收到亞洲奧林匹克理事會正式通知，確認中國香港男子及女子足球代表隊獲准參加愛知‧名古屋第 20 屆亞洲運動會。
隨着資格獲得確認，代表隊可按原定計劃展開備戰。 中國香港足球總會主席霍啟山表示，足總一直就代表隊參與今屆亞運會的安排與相關單位溝通協調，得悉最終能夠成行，我們感到非常高興，並歡迎亞洲奧林匹克理事會的決定。這對香港足球發展及球員在大型賽事中累積經驗均有正面作用；同時感謝港協暨奧委會的積極協調，足總團隊會繼續全力推進備戰工作。
而港隊於上屆杭州亞運會男子足球賽事，於8強爆冷以1:0擊敗奪金熱門球隊之一的伊朗，歷史性打入4強，雖然最後於4強以0:4不敵日本出局，仍然創下港隊於亞運男子足球賽事的最佳成績。
