歐聯│皇馬華維迪戴帽展全能中場風範 前利物浦中場：極似謝拉特﹗

皇家馬德里在周三歐聯16強首回合主場3:0大勝曼城，中場兼隊長費達歷高華維迪(Federico Valverde)包辦3個入球，成為贏波功臣。這名烏拉圭中場除了入波外，傳球、盤球、對抗和防守數據亦非常出眾，在英超對手面前展現全能中場的風範，外界早已認為他有一代全能中場謝拉特的影子，曾與後者在前利物浦合作的梅菲亦指，華維迪是他見過最似謝拉特的球員。

皇家馬德里歐聯16強首回合主場3:0大勝曼城，中場兼隊長費達歷高華維迪包辦3個入球。路透社

華維迪展現全能中場風範

費達歷高華維迪今場於20至42分鐘連入3球，上半場完成帽子戲法為皇馬奠定大勝基礎。這名27歲烏拉圭中場除了成為皇馬隊史第2位在歐聯戴帽的中場球員，還在英超對手面前展現全能中場風範，有2次關鍵傳球、1次攔截、3次解圍、2次搶斷、12次地面對抗贏8次，以及13次帶球推進並持球向前127.7米，並有4次過人成功。

梅菲大讚係最似謝拉特的人

外界早認為華維迪是新謝拉特，曾與謝拉特在利物浦共事的梅菲認同這說法：「我一直有關注華維迪，如果得到他，中場就擁有一切。他是我見過最似謝拉特的人，他有超強的運動能力，所以做到所有野。」梅菲續指就算要花1億鎊簽下他亦沒有問題，不會有任何風險。

梅菲大讚華維迪是最似謝拉特的人（謝拉特為利物浦元老隊競賽的照片）。路透社