Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│皇馬華維迪戴帽展全能中場風範 前利物浦中場：極似謝拉特﹗

足球世界
更新時間：17:01 2026-03-12 HKT
發佈時間：17:01 2026-03-12 HKT

皇家馬德里在周三歐聯16強首回合主場3:0大勝曼城，中場兼隊長費達歷高華維迪(Federico Valverde)包辦3個入球，成為贏波功臣。這名烏拉圭中場除了入波外，傳球、盤球、對抗和防守數據亦非常出眾，在英超對手面前展現全能中場的風範，外界早已認為他有一代全能中場謝拉特的影子，曾與後者在前利物浦合作的梅菲亦指，華維迪是他見過最似謝拉特的球員。

皇家馬德里歐聯16強首回合主場3:0大勝曼城，中場兼隊長費達歷高華維迪包辦3個入球。路透社
皇家馬德里歐聯16強首回合主場3:0大勝曼城，中場兼隊長費達歷高華維迪包辦3個入球。路透社

華維迪展現全能中場風範

費達歷高華維迪今場於20至42分鐘連入3球，上半場完成帽子戲法為皇馬奠定大勝基礎。這名27歲烏拉圭中場除了成為皇馬隊史第2位在歐聯戴帽的中場球員，還在英超對手面前展現全能中場風範，有2次關鍵傳球、1次攔截、3次解圍、2次搶斷、12次地面對抗贏8次，以及13次帶球推進並持球向前127.7米，並有4次過人成功。

梅菲大讚係最似謝拉特的人

外界早認為華維迪是新謝拉特，曾與謝拉特在利物浦共事的梅菲認同這說法：「我一直有關注華維迪，如果得到他，中場就擁有一切。他是我見過最似謝拉特的人，他有超強的運動能力，所以做到所有野。」梅菲續指就算要花1億鎊簽下他亦沒有問題，不會有任何風險。

梅菲大讚華維迪是最似謝拉特的人（謝拉特為利物浦元老隊競賽的照片）。路透社
梅菲大讚華維迪是最似謝拉特的人（謝拉特為利物浦元老隊競賽的照片）。路透社

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
7小時前
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
9小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
5小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
9小時前
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
5小時前
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
「最經典艷星」爆被黑社會威嚇拍露點戲  上《獎門人》疑被抽水豪言「冇所謂」：我胸大有腦
影視圈
8小時前