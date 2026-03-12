Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│聖日耳門xG僅0.8入5球 車路士門將佐真遜賽後關社媒留言功能避負評

足球世界
更新時間：15:57 2026-03-12 HKT
周三歐聯16強首回合，巴黎聖日耳門(PSG)主場5:2大勝車路士。PSG今場的預期入球值僅得0.87，但最終共入5球，與其中2球來自藍獅後備門將菲臘佐真遜(Filip Jorgensen)犯錯，傳送失誤送大禮有關。此子賽後關閉個人社交媒體留言區，避開球迷的負評，球隊主教練羅仙尼亞亦為他開脫，指是自己的責任要他冒險傳球。

藍獅後備門將菲臘佐真遜傳送失誤送大禮給予馬體會。法新社
佐真遜兩次犯錯累球隊大敗

PSG今場的xG只有0.87，但最終5度攻破車路士大門，除了有翼鋒基華拉斯基利亞的圓月彎刀世界波入球外，還因為客軍門將菲臘佐真遜兩次犯錯，傳送失誤被截到而射入，第3球和第5球正是這情況下取得。佐真遜賽後成為眾矢之的，此子完場後即關閉個人社交媒體的留言功能，避開球迷們的負評和人生攻擊。

賽後佐真遜關閉個人社媒留言功能。Instagram截圖
賽後關閉個人社媒留言功能

車路士主教練羅仙尼亞亦為佐真遜開脫，直言責任在自己：「是我要求球隊按照特定方式去踢球，正是這些短傳組織，才能比對手更能掌控比賽。所以對此我有責任。」同時他指犯罪行錯就會令人失去信心，幸好球隊不會因為犯錯而互相指摘，所以不會有負面影響。

