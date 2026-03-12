Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│熱刺考慮炒杜陀 有意搵戴治接手 79歲老帥自薦回歸救火

足球世界
更新時間：15:22 2026-03-12 HKT
發佈時間：15:22 2026-03-12 HKT

熱刺周二歐聯不敵馬德里體育會後，各賽事已經6連敗，當中主教練杜陀(Igor Tudor)接手後4場全敗。據報熱刺球員對這名克羅地亞籍教頭已毫無信心，管理層亦意識到問題嚴重性，正考慮再換帥，並有意聘請有豐富英超經驗的戴治接手。而曾任教熱刺4年、現年79歲的老帥哈利列納，亦表示願意出山救火，但知道機會不大。

杜陀自上任成為熱刺暫代教練以來，球隊仍未嘗一勝。
杜陀自上任成為熱刺暫代教練以來，球隊仍未嘗一勝。美聯社

球員對杜陀已沒有信心

杜陀去月中接手前，熱刺於各賽事已2連敗，前者上任首仗就在英超主場1:4大敗予阿仙奴，之後兩輪又接連不敵富咸和水晶宮，加上周二歐聯16強首回合作客2:5不敵馬德里體會，這可克羅地亞籍教頭一下子將連敗走勢增至6場。英國《電訊報》透露，熱刺多位球員對杜陀已經毫無信心，並不認為他可以帶領球隊走出困境。而杜陀對馬體會時於17分鐘換走連番出現低級錯誤的門將堅斯基，他沒有上前安慰，令戰將對他更加不滿，球員最終仍拼命戰到最後，並不是為了他，而是為了球會、球迷和自己的尊嚴。

歐聯16強首回合熱刺作客2:5不敵馬德里體會。
歐聯16強首回合熱刺作客2:5不敵馬德里體會。法新社
哈利列納曾執教熱刺4年。
哈利列納曾執教熱刺4年。法新社

管理層想辭退杜陀 搵戴治接手

《太陽報》指熱刺管理層已意識到問題嚴重性，為了避免英超降班，正考慮辭退杜陀，聘請有豐富英超經驗的戴治接手。後者原本執教降班競爭對手諾定咸森林，但2月被後者辭退，目前正賦閒在家，其經驗可望幫到球隊。而曾在2008至12年執教熱刺的哈利列納，亦開腔表態有意出山：「有人問過我好幾次會不會回歸熱刺？我當然願意回去，如果他們聯繫我，我百分百同意。」

哈利列納表態願意救火

然而這名自2017年再無執教鞭的79歲老帥，指熱刺沒有聯繫他，所以回歸的機會不大。同時他指熱刺近況差，賽程又難踢，護級難度非常大，不看好舊會。

