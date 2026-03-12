2026世界盃｜伊朗退出世界盃誰人頂上 中國有無份?

由美國、加拿大和墨西哥合辦的2026世界盃尚餘92日便要開幕，因應近日美國與以色列向伊朗發動戰爭，有報導指伊朗方面決定不出席應屆世界盃，外界關注到伊朗的參賽席位會如何處理，若根據世界盃外圍賽成績，伊拉克和阿聯酋有機會頂上伊朗的空缺，若根據世界排名，便應該由卡塔爾代替伊朗出戰；兩種情況下國足都應該無份。

伊朗退出空缺誰屬有兩說法

伊朗於世界盃亞洲區外圍賽以A組首名直接出線世界盃決賽周，被編入G組，同組對手包括比利時、埃及和紐西蘭。惟因應近日美國與以色列向伊朗發動戰爭，雖然美國總統特朗普早前曾公開表示歡迎伊朗國家隊到美國出戰世界盃，但伊朗體育部長多尼亞馬利周三表示，在當前情況下，伊朗國家足球隊「無論如何都不會」參加2026年世界盃。若伊朗真的退出今屆世界盃，其席位由誰來填補被受關注。由於伊朗是亞洲區代表，若其退出席位自然會落回亞洲。目前外間流傳伊朗席位有機會給與世界盃亞洲區外圍賽中未能出線而成績最好的球隊，又或亞洲排名最高而又未能出線的球隊。

世界盃外圍賽成績伊拉克、阿聯酋最大機會

以世界盃亞洲區外圍賽成績計算，伊拉克於亞洲區外圍賽附加賽中擊敗阿聯酋，出線跨洲附加賽，將要與中北美洲代表蘇里南或玻利維亞爭奪一個決賽周席位。假若伊拉克最終落敗，他們便成為亞洲區外圍賽未能出線而成績最好球隊，理應可代指伊朗出戰決賽周。相反，若伊拉克於跨洲附加賽勝出晉身決賽周，於亞洲區附加賽落敗的阿聯酋便成為外圍賽最好成績而未能出線球隊，應可補上伊朗的空缺。

計算世界排名卡塔爾最有機會

若以世界排名去計算，目前世界排名最高而有未能晉身世界盃決賽周的亞洲球隊是排56的卡塔爾，應該由他們代替伊朗出戰決賽周。根據兩個說法，伊朗的空決只有伊拉克、阿聯酋和卡塔爾三隊有機會奪得，而於世盃外亞洲區第三圈C組排第5的中國，沒有可能替補伊朗出戰決賽周。