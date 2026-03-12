歐聯│曼城瀕臨出局 前英超名將：藍月下馬影響英超爭冠格局

正爭奪英超錦標的阿仙奴和曼城，周三歐聯16強首回合同樣未能贏波，但兩隊形勢完全不同。槍手作客1:1和利華古遜，次回合回師主場逆轉機會仍在；藍月造訪皇家馬德里大敗0:3，翻盤難度極大。前英格蘭守將加歷查指如果兵工廠過關，曼城出局，英超爭冠格局將全面改變，後者專注國內比賽有力後上。

藍月造訪皇家馬德里大敗0:3，翻盤難度極大。路透社

阿仙奴作客1:1和利華古遜，次回合回師主場逆轉機會仍在。路透社

曼城吞皇馬3蛋難翻盤

阿仙奴和曼城同樣衝擊四冠王，後者在歐聯16強首回合淨吞皇馬3蛋，而銀河艦隊在此賽特別醒神曾15次封王，藍月次回合回師主場收復失地，可說是不可能的任務。反觀槍手作客德甲排第6的利華古遜，完場前逼和1:1，下周次回合地頭大勝晉級無難度。

加歷查：對英超爭冠格局造成衝擊

如果兵工廠過關而藍月下馬，兩隊賽程的頻密程度將有極大差別，陣容深度較單薄的曼城只專注本土賽事，有力取得穩定成績。加歷查矢言英超爭冠格局將會改寫：「我認為阿仙奴至少會躋身歐聯準決賽，如果曼城出局，這對英超爭冠格局造成很大衝擊。我認為會影響到英超爭冠走勢，這點非常值得大家關注。」