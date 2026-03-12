歐聯｜柏度尼圖推跌執波仔引發衝突 道歉35次兼送波衫獲原諒

車路士在歐聯作客2:5慘負巴黎聖日耳門（PSG），比賽末段更發生一段不愉快插曲。車路士翼鋒柏度尼圖（Pedro Neto）因急於取回皮球，竟出手推跌場邊的執波仔，險些釀成更大風波。幸而柏度尼圖在冷靜後誠懇致歉，並送上球衣，最終獲得對方原諒。

推跌拾球童引發小規模衝突

事發於比賽補時階段，當時車路士已以2:4落後。柏度尼圖試圖從一名執波仔手中取回皮球，以便盡快重新開賽，但該名執波仔卻表現遲疑，甚至作勢將球拋走。心急如焚的柏度尼圖見狀，一把將對方推倒在地，導致對方痛苦倒地。這一舉動隨即引發了雙方球員在場邊的小規模衝突。

VAR曾介入審視此次事件，但最終決定不對柏度尼圖採取進一步行動。擔任評述員的英格蘭名宿荷杜（Glenn Hoddle）為柏度尼圖辯護，認為他是因為執波仔故意拖延時間才一時衝動，而且動作不算嚴重。

柏度尼圖深感悔意

賽後，柏度尼圖在訪問中表達了深切的悔意，他說：「我想說的是，我已經向那位執波仔道歉並與他交談了。當時比賽的情緒，我們正落後，我只想快點拿回球。他在拿著球，我一時衝動推了他一下，然後發現弄痛了他。我並不是這樣的人，所以立刻去向他道歉。」

道歉多達35次

柏度尼圖透露，他在賽後向對方道歉了「大概35次」，並送上了自己的球衣以示歉意。他續說：「他甚至笑了，因為我送了他球衣，並且不停地道歉。他也知道當時的情況，知道那是一時衝動。連（PSG球員）域天拿（Vitinha）也告訴他我不是那樣的人。我真的很抱歉發生這種事。」

儘管這次風波得以平息，但車路士最終仍以2::5大敗，在歐聯的晉級之路蒙上陰影。