Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜柏度尼圖推跌執波仔引發衝突 道歉35次兼送波衫獲原諒

足球世界
更新時間：11:55 2026-03-12 HKT
發佈時間：11:55 2026-03-12 HKT

車路士在歐聯作客2:5慘負巴黎聖日耳門（PSG），比賽末段更發生一段不愉快插曲。車路士翼鋒柏度尼圖（Pedro Neto）因急於取回皮球，竟出手推跌場邊的執波仔，險些釀成更大風波。幸而柏度尼圖在冷靜後誠懇致歉，並送上球衣，最終獲得對方原諒。

推跌拾球童引發小規模衝突

事發於比賽補時階段，當時車路士已以2:4落後。柏度尼圖試圖從一名執波仔手中取回皮球，以便盡快重新開賽，但該名執波仔卻表現遲疑，甚至作勢將球拋走。心急如焚的柏度尼圖見狀，一把將對方推倒在地，導致對方痛苦倒地。這一舉動隨即引發了雙方球員在場邊的小規模衝突。
VAR曾介入審視此次事件，但最終決定不對柏度尼圖採取進一步行動。擔任評述員的英格蘭名宿荷杜（Glenn Hoddle）為柏度尼圖辯護，認為他是因為執波仔故意拖延時間才一時衝動，而且動作不算嚴重。

柏度尼圖深感悔意

賽後，柏度尼圖在訪問中表達了深切的悔意，他說：「我想說的是，我已經向那位執波仔道歉並與他交談了。當時比賽的情緒，我們正落後，我只想快點拿回球。他在拿著球，我一時衝動推了他一下，然後發現弄痛了他。我並不是這樣的人，所以立刻去向他道歉。」

道歉多達35次

柏度尼圖透露，他在賽後向對方道歉了「大概35次」，並送上了自己的球衣以示歉意。他續說：「他甚至笑了，因為我送了他球衣，並且不停地道歉。他也知道當時的情況，知道那是一時衝動。連（PSG球員）域天拿（Vitinha）也告訴他我不是那樣的人。我真的很抱歉發生這種事。」
儘管這次風波得以平息，但車路士最終仍以2::5大敗，在歐聯的晉級之路蒙上陰影。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
00:58
青馬大橋逾10車相撞釀10傷 有車輛翻側冒煙2人被困
突發
3小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
4小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
16小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
20小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
23小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
4小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
3小時前
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
5小時前