Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜熱刺中堅雲迪雲直言心灰意冷 「已不再看手機」

足球世界
更新時間：05:03 2026-03-12 HKT
發佈時間：05:03 2026-03-12 HKT

熱刺中堅雲迪雲（Micky van de Ven）近日接受訪問時，直言球會正處於「末日慘境」，更形容球隊目前正承受「接二連三的打擊」。這支北倫敦球會在周二歐聯16強首回合以 2：5 慘敗予馬德里體育會，暫代主帥杜陀（Igor Tudor）上任後四戰全敗，英超護級形勢與歐聯前途同樣黯淡。

在對戰馬體會的賽事中，熱刺開賽僅22分鐘便落後0：4，門將堅士基早段便犯下低級錯誤，最後於在17分鐘便被換走。雲迪雲賽後對荷蘭媒體表示：「開賽的表現簡直是災難，所有能出錯的地方都出錯了。對於門將來說更是噩夢，你絕不會希望任何人經歷那種時刻。」

杜陀自上任成為熱刺暫代教練以來，球隊仍未嘗一勝。美聯社
杜陀自上任成為熱刺暫代教練以來，球隊仍未嘗一勝。美聯社
馬德里體育會於歐聯16強首回合大破熱刺5：2。美聯社
馬德里體育會於歐聯16強首回合大破熱刺5：2。美聯社
雲迪雲近期表現令人失望。美聯社
雲迪雲近期表現令人失望。美聯社

「已經徹底受夠了」

熱刺目前各項賽事錄得6連敗，近9場未嘗一勝。在聯賽僅領先降班區1分的情況下，雲迪雲因為在上周對水晶宮時領紅，將缺席本周末作客利物浦的護級關鍵戰。他無奈表示：「現在我們只是不斷地挨打、挨打、再挨打。這是一段極其糟糕的時期，我甚至已經不再看手機，除了家人外斷絕與外界聯繫，因為我已經徹底受夠了。」

另一方面，杜陀未能發揮「救火領隊」上任的反彈效應，熱刺球迷對於球隊自1977 年以來首次降班的擔憂已達頂點。未來兩周，熱刺將接連面對利物浦、馬體會次回合及護級對手諾定咸森林，每一場都是決定球會命運的生死戰。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
9小時前
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
17小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
18小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
11小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
10小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
13小時前
美聯社
伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新
即時國際
1小時前
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
朗豪坊扶手電梯突然消失？港人驚訝「以為自己記錯！」 揭3年前拆除改作1用途
生活百科
14小時前