英超｜熱刺中堅雲迪雲直言心灰意冷 「已不再看手機」

熱刺中堅雲迪雲（Micky van de Ven）近日接受訪問時，直言球會正處於「末日慘境」，更形容球隊目前正承受「接二連三的打擊」。這支北倫敦球會在周二歐聯16強首回合以 2：5 慘敗予馬德里體育會，暫代主帥杜陀（Igor Tudor）上任後四戰全敗，英超護級形勢與歐聯前途同樣黯淡。

在對戰馬體會的賽事中，熱刺開賽僅22分鐘便落後0：4，門將堅士基早段便犯下低級錯誤，最後於在17分鐘便被換走。雲迪雲賽後對荷蘭媒體表示：「開賽的表現簡直是災難，所有能出錯的地方都出錯了。對於門將來說更是噩夢，你絕不會希望任何人經歷那種時刻。」

杜陀自上任成為熱刺暫代教練以來，球隊仍未嘗一勝。美聯社

馬德里體育會於歐聯16強首回合大破熱刺5：2。美聯社

雲迪雲近期表現令人失望。美聯社

「已經徹底受夠了」

熱刺目前各項賽事錄得6連敗，近9場未嘗一勝。在聯賽僅領先降班區1分的情況下，雲迪雲因為在上周對水晶宮時領紅，將缺席本周末作客利物浦的護級關鍵戰。他無奈表示：「現在我們只是不斷地挨打、挨打、再挨打。這是一段極其糟糕的時期，我甚至已經不再看手機，除了家人外斷絕與外界聯繫，因為我已經徹底受夠了。」

另一方面，杜陀未能發揮「救火領隊」上任的反彈效應，熱刺球迷對於球隊自1977 年以來首次降班的擔憂已達頂點。未來兩周，熱刺將接連面對利物浦、馬體會次回合及護級對手諾定咸森林，每一場都是決定球會命運的生死戰。