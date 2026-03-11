Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聯賽盃｜基高利一箭定江山 理文換帥首勝退大埔闖決賽

足球世界
更新時間：22:52 2026-03-11 HKT
發佈時間：22:52 2026-03-11 HKT

聯賽盃周三上演首場4強戰，在旺角大球場由理文對上大埔，理文憑着基高里下半場建功，加上補時階段大埔雖獲12碼，但操刀的保連奴高出，最終黃黑軍團以1:0擊敗大埔，擠身聯賽盃決賽。

理文在上戰足總盃爆冷不敵流浪後當晚即炒主帥朱兆基，並由列特擔任暫代主帥，今戰雙方都互有攻勢，11分鐘大埔就先有伊蒿高沙托利從邊度推進，並由謝臣接應長傳後起腳可惜射偏，隨後19分鐘輪到理文機會，艾華頓單刀推進起腳燙的，但被大埔門將何文輝擋出，其餘雙方有不少機會惟都未能破網，以0:0返回更衣室。

易邊後理文攻勢開始增多，在62分鐘出現重大機會，理文在近區外駁得罰球機會，由艾華頓操刀施射，但遭何文輝撲出，惟皮球落點不遠，基高里迅速上前門前補中為理文先開記錄，其後77分鐘艾華頓再獲罰球機場可惜中柱頂彈出，其後大埔全力搶攻但都無功而還，直至補階段理文禁區內疑出現手球犯規，而經VAR覆核後指韋利安手球犯規，大埔獲12碼機會並由保連奴操刀但高出，最終理文以1:0險勝大埔闖入聯賽盃決賽。

 

記者/攝影：魏國謙

