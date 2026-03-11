曼聯「最索女球迷」越南大解放 IG派福利引網民暴動成「曼」人迷

被譽為「曼聯最索女球迷」的挪威網紅特蕾絲古蒙臣（Therese Gudmundsen） 再度引發網絡熱議。這位金髮美女近日前往越南度假，不忘穿上曼聯傳奇球星 C 朗拿度（Cristiano Ronaldo）的球衣打卡，火辣身材配上大膽穿搭，瞬間令社交平台陷入「暴動」。

特蕾絲古蒙臣IG圖片

特蕾絲向來是紅魔鬼的忠實擁躉，經常在 Instagram 分享身穿曼聯球衣的性感照。今次她在越南享受陽光與海灘時，上載了兩張最新「福利圖」。照片中，她身穿印有 C 朗名字的曼聯球衣，下身搭配一條極其貼身的白色長褲，完美展現修長美腿及誘人曲線，性感指數爆燈。

她在貼文中寫道：「Another day in paradise!（在天堂的另一天！）」這輯照片一出，隨即吸引她 IG 上超過 33 萬名粉絲瘋狂俾 Like 及留言。大批網民湧入留言區大讚她「火辣」、「美得驚人」，更有曼聯球迷笑言：「這是曼聯本賽季最佳亮點！」