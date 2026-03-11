Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯│利物浦失利再添不滿 前紅軍：我真的受夠史洛特了

足球世界
更新時間：15:51 2026-03-11 HKT
發佈時間：15:51 2026-03-11 HKT

利物浦香港時間今早（10日）在歐洲冠軍聯賽16強首回合賽事中，作客以0:1不敵土耳其勁旅加拉塔沙雷，前利物浦翼鋒賓納特 (Jermaine Pennant) 賽後在社交媒體上公開炮轟領隊史洛特 (Arne Slot) 的臨場調度，並為史帥沒派超新星安古莫夏（Rio Ngumoha）上場表達了強烈不滿。 

前利物浦翼鋒賓納特在社交媒體上炮轟領隊史洛特的臨場調度。法新社
前利物浦翼鋒賓納特在社交媒體上炮轟領隊史洛特的臨場調度。法新社

在伊斯坦堡的比賽中，利物浦開賽僅7分鐘便被對手攻破大門，最終無力回天，吞下敗仗。這場失利顯然點燃了賓納特的怒火，他尤其對史洛特在比賽尾聲的換人決定感到憤怒。


賓納特賽後在社交媒體上寫道：「好吧，我現在真的受夠史洛特了。比賽已經去到87分鐘了，場上每個球員的表現都很不理想，但史洛特沒有換入里奧（安古莫夏）。誰能告訴我這到底合不合理？」
安古莫夏在上一場對陣狼隊的足總盃比賽中表現出色，被評為全場最佳球員，因此賓納特認為在球隊打不開局面的情況下，史洛特理應給予這位狀態火熱的年輕翼鋒機會。 然而，史洛特在比賽後段選擇換上經驗更豐富的加普 (Cody Gakpo)，但最終未能改變賽果。 

被前利物浦翼鋒賓納特賽後在社交媒體上炮轟的領隊史洛特。路透社
被前利物浦翼鋒賓納特賽後在社交媒體上炮轟的領隊史洛特。路透社


事實上，這並非賓納特首次為安古莫夏抱不平。早前在利物浦敗於狼隊的聯賽後，他就曾公開呼籲史洛特必須給予安古莫夏正選機會，認為這位年輕球員在短時間內的表現比其他球員更具威脅性。 
利物浦將於下周回到晏菲路主場進行次回合的比賽。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
23小時前
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港鐵驚現「爛腳奇人」橫臥三座位 網民激辯：可憐定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
移加女星「生計」被清空患創傷後遺症 稱思緒混亂身體瀕臨死亡邊緣： 真係好無助
影視圈
7小時前
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
比佘詩曼更凍齡港姐現身？同屆決賽佳麗「少女臉」掀網民激辯 疑已婚變闊太風頭蓋視后
影視圈
6小時前
美心皇宮逆市擴張 旺角1.2萬呎新店重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 即燒燒味/中式糖水檔 首設點心教室
美心皇宮逆市旺角1.2萬呎開新店！重現龍鳳禮堂 推車仔點心$36起 首設點心教室
飲食
21小時前
劉美賢指羞辱谷愛凌的人「很虛偽」。
劉美賢：羞辱谷愛凌的人「很虛偽」
即時中國
7小時前
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
即時國際
1小時前
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
石硤尾老字號酒樓晚市優惠！$1歎花膠/燒鵝/燒雞/老虎斑 午茶市蜜椒雞翼$9.9+燒鵝瀨$19.8
飲食
21小時前
02:14
星島申訴王 | 足貼吸出「深色黏稠物」是濕氣？ 中醫教1秒自測身體真假濕重
申訴熱話
5小時前