歐聯│利物浦失利再添不滿 前紅軍：我真的受夠史洛特了

利物浦香港時間今早（10日）在歐洲冠軍聯賽16強首回合賽事中，作客以0:1不敵土耳其勁旅加拉塔沙雷，前利物浦翼鋒賓納特 (Jermaine Pennant) 賽後在社交媒體上公開炮轟領隊史洛特 (Arne Slot) 的臨場調度，並為史帥沒派超新星安古莫夏（Rio Ngumoha）上場表達了強烈不滿。

前利物浦翼鋒賓納特在社交媒體上炮轟領隊史洛特的臨場調度。法新社

在伊斯坦堡的比賽中，利物浦開賽僅7分鐘便被對手攻破大門，最終無力回天，吞下敗仗。這場失利顯然點燃了賓納特的怒火，他尤其對史洛特在比賽尾聲的換人決定感到憤怒。



賓納特賽後在社交媒體上寫道：「好吧，我現在真的受夠史洛特了。比賽已經去到87分鐘了，場上每個球員的表現都很不理想，但史洛特沒有換入里奧（安古莫夏）。誰能告訴我這到底合不合理？」

安古莫夏在上一場對陣狼隊的足總盃比賽中表現出色，被評為全場最佳球員，因此賓納特認為在球隊打不開局面的情況下，史洛特理應給予這位狀態火熱的年輕翼鋒機會。 然而，史洛特在比賽後段選擇換上經驗更豐富的加普 (Cody Gakpo)，但最終未能改變賽果。

被前利物浦翼鋒賓納特賽後在社交媒體上炮轟的領隊史洛特。路透社



事實上，這並非賓納特首次為安古莫夏抱不平。早前在利物浦敗於狼隊的聯賽後，他就曾公開呼籲史洛特必須給予安古莫夏正選機會，認為這位年輕球員在短時間內的表現比其他球員更具威脅性。

利物浦將於下周回到晏菲路主場進行次回合的比賽。